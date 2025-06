OnePlus

OnePlus si appresta a entrare nel mercato degli smartphone da gaming con un nuovo dispositivo dedicato, attualmente in fase di sviluppo. Le informazioni emerse da una versione beta del software indicano l’esistenza di un gaming phone inedito, dotato di funzionalità avanzate per ottimizzare l’esperienza di gioco. Non si tratta di un semplice modello potenziato, ma di un progetto pensato per competere con dispositivi come ASUS ROG Phone e RedMagic.

Un dispositivo gaming in sviluppo: ecco cosa sappiamo

Le prime tracce del nuovo OnePlus gaming phone sono comparse nel codice della beta di OxygenOS 15.1, destinata a dispositivi con SoC Snapdragon 8 Gen 3. Tra i riferimenti individuati ci sono voci come “gaming mode enhanced”, “RGB light control”, “performance mode” e “fan status”. Questi elementi suggeriscono la presenza di componenti hardware specifici, come illuminazione RGB e ventola di raffreddamento attiva.

Non si tratterebbe quindi solo di un aggiornamento software delle attuali modalità gioco, ma di un prodotto fisico con design e componenti dedicati. L’approccio richiamerebbe soluzioni già viste su altri brand che operano nel settore mobile gaming.

Secondo quanto riportato, il nome in codice del dispositivo è “OnePlus OP12GA”, e il suffisso “GA” potrebbe proprio indicare la natura gaming del modello. L’integrazione di una ventola, se confermata, rappresenterebbe una novità assoluta per OnePlus.

Il riferimento alla gestione attiva della ventola di raffreddamento indica che il dispositivo potrebbe montare un sistema di dissipazione simile a quello usato su PC e laptop da gaming. Questo componente servirebbe a garantire prestazioni sostenute nel tempo, evitando cali di potenza dovuti al surriscaldamento, fenomeno noto come thermal throttling.

La presenza della modalità prestazioni avanzata (“performance mode”) suggerisce inoltre una personalizzazione spinta della potenza di calcolo, con possibilità di regolare il comportamento della CPU e della GPU durante le sessioni di gioco. Queste opzioni non sono presenti nei dispositivi OnePlus attuali, a conferma del nuovo orientamento.

Il processore più probabile è lo Snapdragon 8 Elite, già adottato su altri modelli top di gamma OnePlus, ma potrebbe essere affiancato da RAM fino a 16 GB e storage veloce UFS 4.0, in linea con i requisiti dei titoli più esigenti.

La dicitura “RGB light control” suggerisce che il dispositivo sarà dotato di illuminazione personalizzabile, come avviene sui prodotti ROG o RedMagic. Le luci RGB, spesso integrate nel logo o su bande laterali, sono un elemento distintivo dei gaming phone e contribuiscono all’estetica aggressiva del prodotto.

Non è da escludere l’arrivo di una interfaccia utente dedicata al gaming, con pannelli per la gestione delle prestazioni, delle notifiche in-game e dei controlli rapidi. Questa UI potrebbe sostituire la classica modalità gioco di OxygenOS con un hub centralizzato per i giocatori.

OnePlus potrebbe anche sviluppare accessori dedicati, come trigger fisici magnetici, ventole esterne o controller agganciabili, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.