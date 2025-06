Volkswagen ID.2 R: prestazioni da supercar in una compatta elettrica

Non sarà un semplice restyling sportivo della ID.2, ma un progetto ambizioso e innovativo. La futura Volkswagen ID.2 R, attualmente in fase di studio, potrebbe segnare una svolta tecnologica radicale per la casa tedesca. L’idea del progetto è integrare due motori elettrici direttamente nei mozzi delle ruote posteriori, aggiungendoli al propulsore anteriore già presente sulla versione GTI. Il risultato? Una compatta elettrica a trazione integrale con una potenza complessiva stimata oltre i 400CV. Tale soluzione rappresenterebbe una novità assoluta per Volkswagen e darebbe vita a una delle vetture più performanti mai realizzate.

Design aggressivo e leggerezza: l’altra faccia della Volkswagen ID.2 R

La Volkswagen ID.2 R, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, intende sperimentare nuove tecnologie di propulsione. Un partner con sede nei Balcani, specializzato proprio nei sistemi integrati nelle ruote, sarebbe coinvolto nel progetto. Se approvato, questo modello non si limiterebbe a superare la ID.2 GTI, ma potrebbe rivaleggiare con concept sportivi di marchi concorrenti come la Renault 5 Turbo 3E. Non è escluso, però, che Volkswagen possa optare per una soluzione più tradizionale, mantenendo comunque l’obiettivo di inserire un secondo motore posteriore e garantire la trazione integrale. In entrambi i casi, lo sviluppo è pensato per conservare lo spazio all’interno dell’ auto e del bagagliaio.

Insomma, Volkswagen intende differenziare chiaramente questo modello dal resto della gamma, anche attraverso un design più marcato. È previsto un body kit dedicato, che donerà al veicolo un aspetto più aggressivo e deciso. Le linee dovrebbero richiamare quelle delle vetture da rally, con uno stile che potrebbe ricordare la storica Polo R WRC. Oltre all’estetica, l’attenzione è rivolta alla riduzione del peso complessivo. Altro elemento fondamentale per aumentare l’agilità e migliorare la risposta su strada.

La trazione integrale, combinata con un bilanciamento ottimale delle masse, permetterà alla ID.2 R di garantire un’esperienza di guida assolutamente dinamica. L’elettronica della ID.2 GTI sarà probabilmente mantenuta, ma sarà adattata alla nuova configurazione a tre motori. Il debutto ufficiale della ID.2 è atteso per il 2026, mentre la versione crossover ID.2 X dovrebbe arrivare nel 2027.