Nuova truffa in italia: usa sia WhatsApp che YouTube per ingannarvi

Al giorno d’oggi, gran parte degli utenti mondiali utilizzano come applicazione di messaggistica predefinita WhatsApp, la nota applicazione infatti consente a tutti gli utenti di restare connessi con i propri affetti ed è davvero molto amata da tutta la community, ciò con il tempo ha trasformato proprio quest’ultima in un agglomerato di tantissime persone Che utilizzano ogni giorno i servizi offerti dalla piattaforma tinta di verde.

Questa popolarità purtroppo è nota anche agli utenti meno raccomandabili che utilizzano WhatsApp in modo illegittimo, stiamo parlando dei truffatori che cercano di sfruttare le funzionalità messe a disposizione della community a proprio vantaggio per ingannare altri utenti con l’obiettivo di arricchirsi sulle loro spalle, le truffe online hanno esordito su WhatsApp infatti da diverso tempo in ogni giorno si palesano sotto forme diverse per ingannare la maggior parte delle persone, recentemente in Italia e esplosa una nuova truffa che non soltanto utilizza WhatsApp ma sfrutta anche il buon nome di YouTube per ingannare le sue vittime, paradossalmente regala soldi all’inizio per poi derubarvi in un secondo momento, scopriamo come funziona per difenderci efficacemente.

La super truffa arriva in Italia

La truffa di cui parliamo oggi si palesa alla vittima sottoforma di un messaggio che arriva da un truffatore, il quale si spaccia per un collaboratore di YouTube che offre facili guadagni in cambio dello svolgimento di alcuni facili compiti come mettere like ad alcuni video oppure commentarli, la cosa paradossale è che all’inizio i bonifici arriveranno veramente regalando alla vittima qualche euro o addirittura qualche decina, in questo modo i truffatori conquistano la fiducia del malcapitato e poi lo convincono a moltiplicare i propri soldi, facendo un bonifico che ovviamente non tornerà mai indietro, una volta fatto infatti i truffatori spariranno insieme ai soldi.

Se doveste essere contattati nello stesso modo, la cosa migliore da fare è non rispondere e bloccare l’utente che vi ha scritto.