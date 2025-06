Amazon sconta a 160 euro il Poco M7 Pro

Poco M7 Pro è indiscutibilmente uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia bassa della telefonia mobile, un prodotto che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori mettendo a disposizione ottime specifiche tecniche, per raggiungere prestazioni che si innalzano rispetto alla sua fascia di prezzo.

Occasione imperdibile per mettere le mani su un prodotto dotato di processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, alle cui spalle si può trovare GPU IMG BMX-8-256, utile per godere di più che discrete prestazioni generali, senza comunque dimenticarsi di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che in questo caso non può esser incrementata con l’ausilio di una microSD).

Il display è ampio, è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, sfrutta tecnologia AMOLED con 395 ppi, oltre 120Hz di refresh rate, ed anche la possibilità comunque di mettere le mani su una qualità di dettaglio e nitidezza generale davvero molto valida.

Poco M7 Pro ha un prezzo davvero assurdo su Amazon

Il prezzo di vendita di Poco M7 Pro è davvero molto più basso delle aspettative, dovete sapere che il suo valore finale da sostenere parte da 239 euro, per scendere in automatico del 21% ed arrivare a soli 189 euro. A questo punto l’utente può applicare in pagina direttamente un altro coupon del valore di 20 euro (deve esser applicato manualmente), arrivando ad una spesa finale di soli 169 euro a questo link.

All’interno della confezione, come purtroppo sempre più spesso accade negli ultimi anni con gli smartphone, non sarà possibile trovare l’alimentatore, per questo sarà necessario acquistarlo a parte, oppure più semplicemente dovrete utilizzare il cavo USB incluso.