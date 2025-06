Google AI Pro è in regalo per 12 mesi: basta acquistare un Chromebook Plus

Google spinge sull’integrazione dell’intelligenza artificiale anche nel mondo ChromeOS, e lo fa annunciando un’iniziativa piuttosto generosa: con l’acquisto di un Chromebook Plus, sarà possibile ottenere 12 mesi gratuiti di abbonamento a Google AI Pro. Un vantaggio che supera perfino quanto offerto ai clienti dei Pixel 9 o della serie Galaxy S25.

L’abbonamento include l’accesso completo a Gemini nella sua versione più avanzata, oltre alla possibilità di utilizzare Veo 3 per generare video tramite AI e 2 TB di spazio cloud. È una proposta che mette in risalto l’attenzione di Google per la produttività e l’uso evoluto dell’AI anche su laptop leggeri e accessibili.

Nuove funzioni AI pensate su misura per ChromeOS

Tra le novità spicca “Select to Search”, evoluzione desktop della funzione “Cerchia e cerca” già vista su Android: selezionando un contenuto a schermo, sarà possibile lanciare una ricerca contestuale oppure semplificare il testo o integrarlo in strumenti come Calendar o Google Workspace.

Arriva anche il nuovo tasto “Quick Insert”, che sostituisce il Caps Lock, pensato per inserire rapidamente immagini generate con l’AI, sticker personalizzati o testi. Non manca poi un sistema intelligente per organizzare schede e file in base ai progetti attivi, oltre a strumenti grafici locali per rimuovere sfondi o creare contenuti senza bisogno di caricare nulla sul cloud.

Lenovo Chromebook Plus 14: il top della nuova linea

Il primo a beneficiare di queste novità è il Lenovo Chromebook Plus 14, appena presentato. Si tratta di un laptop da 14 pollici con display OLED, chip ARM MediaTek Kompanio Ultra da otto core e una potenza AI di 50 TOPS, pensata per gestire le nuove funzionalità senza rallentamenti.

La scheda tecnica è di tutto rispetto: Wi-Fi 7, supporto per due monitor 4K, fino a 16 GB di RAM, 256 GB di storage, sensore d’impronte, audio Dolby Atmos e una batteria da 60Wh. Negli Stati Uniti sarà disponibile a 649 dollari, mentre non sono ancora emersi dettagli per l’Europa. Con l’abbonamento a Google AI Pro incluso, l’offerta si fa ancora più interessante.