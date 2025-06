Lenovo Chromebook Plus, AI potente in formato compatto

Lenovo ha ufficialmente presentato il nuovo Chromebook Plus da 14 pollici, il primo al mondo a essere alimentato dal processore MediaTek Kompanio Ultra, capace di offrire ben 50 TOPS di potenza per elaborazioni AI. Questo dispositivo segna una svolta importante per la categoria, portando le funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale direttamente all’interno di un notebook accessibile, compatto e progettato per il lavoro e la creatività in mobilità.

Il nuovo Chromebook Plus si distingue per un approccio “ibrido” all’intelligenza artificiale. Integra infatti il supporto all’AI in modo locale – grazie alla nuova NPU MediaTek – ma sfrutta anche i servizi cloud di Google per gestire assistenti come Gemini, che compare direttamente nella barra delle applicazioni. Gemini può aiutare a scrivere testi, semplificare contenuti difficili, riformulare email e molto altro, diventando un vero alleato nella produttività di tutti i giorni.

Lenovo Chromebook Plus con Intelligenza Artificiale integrata, più potente e compatto del previsto

Altre funzioni avanzate includono Smart Grouping, che organizza file, schede e app per categoria, Select to Search con Google Lens, il riconoscimento testuale nelle immagini, e una modalità di editing fotografico offline, ideale per i più creativi che lavorano anche senza connessione. Il display OLED 2K da 14″, copre il 100% della gamma DCI-P3, mentre l’audio Dolby Atmos è garantito da un sistema a quattro speaker, di cui due woofer posizionati inferiormente.

Il portatile nel complesso pesa meno di 1,2 kg e vanta un design fanless, oltre a garantire fino a 17 ore di autonomia. Sono disponibili configurazioni con fino a 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Non mancano compatibilità con Wi-Fi 7, webcam Full HD da 5 MP con otturatore fisico per la privacy, tastiera retroilluminata e supporto a due monitor esterni 4K. Già disponibile a partire da 649 euro, il nuovo Chromebook Plus è pensato per chi cerca un laptop leggero ma capace di offrire prestazioni avanzate, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale.