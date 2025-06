One UI 8

Samsung prepara un’importante novità per la sicurezza degli utenti Android. Nella futura interfaccia One UI 8, basata su Android 15, sarà integrato un sistema avanzato di rilevamento e allerta sismica. La funzione, ancora in sviluppo, è apparsa tra le prime anticipazioni emerse sulla nuova versione della personalizzazione software di Samsung.

Rilevamento terremoti: novità in arrivo su One UI 8

Secondo quanto riportato, Samsung starebbe lavorando a una modalità di rilevamento sismico attivo, diversa e potenzialmente più avanzata rispetto al sistema offerto attualmente da Google su Android. La novità sarà inclusa nel pacchetto di aggiornamento One UI 8, attualmente in fase di test e previsto per il rilascio nei prossimi mesi.

La nuova funzione permetterà di rilevare terremoti in tempo reale utilizzando i sensori presenti nello smartphone, come accelerometro e giroscopio, già impiegati per altri strumenti di emergenza. L’obiettivo è offrire un sistema di avviso tempestivo, capace di notificare l’utente anche pochi secondi prima che le onde sismiche raggiungano una determinata area.

Questa soluzione potrebbe risultare utile nei contesti urbani ad alta densità o in zone sismiche, dove anche pochi istanti di preavviso possono fare la differenza.

Attualmente, i dispositivi Android dispongono di un sistema di allerta terremoti gestito da Google, disponibile in vari Paesi tra cui l’Italia. Tuttavia, si tratta di un sistema centralizzato che utilizza le rilevazioni di rete e dati aggregati.

Samsung, invece, starebbe lavorando a una piattaforma autonoma, integrata direttamente in One UI, con capacità di elaborazione on-device e gestione personalizzata degli avvisi. Il sistema potrebbe essere configurato in base alla posizione, alla sensibilità desiderata e alla priorità di notifica.

L’interfaccia di gestione dovrebbe includere una sezione nelle impostazioni legata ai servizi di sicurezza e emergenza, con opzioni per attivare o disattivare le notifiche sismiche, scegliere il livello di intervento e consultare lo storico degli eventi rilevati.

La funzione sarà parte del pacchetto di aggiornamenti previsto con One UI 8, la personalizzazione di Samsung basata su Android 15. Il rilascio inizierà, come di consueto, dai modelli della serie Galaxy S24, per poi estendersi ad altri dispositivi compatibili.

Al momento non è noto se il sistema sarà attivo in tutti i Paesi o se Samsung lo renderà disponibile solo in determinate aree con alta attività sismica. La compatibilità dipenderà anche dalla dotazione sensoriale del dispositivo e dall’hardware minimo richiesto.

Samsung non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ma la presenza della funzione nei test interni e nelle build preliminari suggerisce che il lancio potrebbe avvenire entro la fine del 2025.