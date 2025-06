Privacy digitale: Apple guida la battaglia contro la legge texana

Apple ha intrapreso un deciso braccio di ferro con il Texas per contrastare una nuova proposta di legge che mira a obbligare i gestori di app store a verificare l’età degli utenti prima di consentire qualsiasi download, mettendo in rilievo la questione della privacy digitale. In un mondo sempre più digitale, la protezione dei dati personali è cruciale. La normativa, denominata SB 2420, ha già superato il voto del Parlamento statale e attende ora la firma del governatore Greg Abbott.

Tim Cook, CEO di Apple, è intervenuto direttamente per chiedere che la proposta venga respinta o modificata in modo sostanziale. Il colosso tecnologico ritiene che la misura rappresenti un pericolo concreto per la privacy digitale. In una dichiarazione ufficiale, il portavoce Peter Ajemian ha ribadito: “Comprendiamo l’importanza di proteggere i minori, ma imporre la raccolta di dati sensibili da chiunque desideri scaricare anche semplici app informative viola i diritti alla riservatezza.”

Non si tratta di un caso isolato. Oltre al Texas, almeno altri nove stati americani stanno valutando proposte simili, trasferendo il peso della verifica dell’età direttamente sulle piattaforme digitali. La tutela della privacy digitale nella verifica dell’età è fondamentale. Lo Utah ha già adottato una misura analoga e, in parallelo, si discute di vietare l’accesso ai social ai minori senza consenso genitoriale.

Privacy digitale e sicurezza: un equilibrio difficile

Il dibattito sulla privacy digitale negli Stati Uniti si fa sempre più acceso. Mentre Apple sottolinea i rischi legati a controlli troppo invasivi, aziende come Meta appoggiano tali misure. In particolare, Meta collabora con organizzazioni come la Free Speech Coalition per spingere verso un sistema condiviso di verifica, distribuendo così le responsabilità.

Parallelamente, il tema è approdato anche alla Corte Suprema, che dovrà decidere sulla legittimità di obblighi simili per i siti per adulti. In alternativa alla legge texana, Apple sostiene il Kids Online Safety Act, proposta federale che mira a responsabilizzare direttamente i fornitori di servizi online, cercando di proteggere la privacy digitale.

Nel frattempo, Google si trova in una posizione ambigua, bilanciando gli interessi delle sue piattaforme con il sostegno a iniziative di lobbying contro la nuova ondata di leggi. L’importanza della privacy digitale diventa centrale in ogni discussione. La battaglia sulla privacy digitale è solo all’inizio.