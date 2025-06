TIM, la gamma Power è il top: ci sono fino a 300GB in 5G ogni mese

TIM rilancia la propria strategia commerciale con tre offerte pensate su misura per chi effettua la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale. Le nuove tariffe combinano grandi quantità di dati, chiamate e SMS illimitati e, soprattutto, un primo mese completamente gratuito. Le promozioni si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, ognuna con caratteristiche precise pensate per coprire profili di utilizzo diversi.

Power Iron: 150 giga in 4G al prezzo più basso

Tra le tre, Power Iron è la soluzione più economica. Per 6,99€ al mese, include 150 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. È l’offerta ideale per chi utilizza spesso il traffico dati, ma non ha la necessità del 5G. Il primo mese è gratuito, senza alcun costo iniziale da sostenere.

Power Supreme Easy: più giga, sempre in 4G

Un gradino più in alto si trova Power Supreme Easy, che offre 200 giga in 4G mantenendo invariati minuti e SMS. Il prezzo mensile è pari a 7,99€, anche in questo caso bloccato e con mese di ingresso omaggio. È una proposta adatta a chi ha bisogno di una maggiore quantità di traffico dati ma vuole contenere la spesa.

Power Special: 300 giga in 5G per chi vuole il massimo

Per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e volume dati, c’è Power Special. Con 300 giga in 5G, garantisce una navigazione più fluida e veloce, mantenendo minuti illimitati e 200 SMS. Il tutto a 9,99€ al mese, con primo mese gratis e nessun vincolo contrattuale.

Tutte e tre le offerte sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO, e puntano su un mix di convenienza, trasparenza e affidabilità, sfruttando la rete TIM per garantire un’esperienza stabile e ad alte prestazioni. Alla luce di tutte queste condizioni, potrebbe essere ancora una volta questa la miglior soluzione, ovvero passare ad un gestore forte come TIM.