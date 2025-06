Un nuovo progetto punta a resuscitare i BlackBerry con Android e hardware moderno

Il noto cellulare Blackberry ormai dovrebbe rappresentare una vera e propria reliquia del passato, qualcuno però sembra non accettare questo destino scritto e anzi desidera farlo tornare in auge a tutti i costi, una società dal nome Zinwa Technologies avviato un progetto che ha come obiettivo trasformare il vecchio Blackberry Classic in un dispositivo moderno, il tutto con hardware aggiornato e sistema operativo Android.

Uguale ma diverso

L’approccio a questo obiettivo è semplice ma allo stesso tempo rivoluzionario, la società vuole mantenere intatta la scocca originale del dispositivo, inclusi lo schermo e l’iconica tastiera fisica corti, sostituendo però completamente l’hardware presente al suo interno con le componenti di ultima generazione, il risultato assume il nome di Q25, un dispositivo che conserva l’estetica, l’esperienza d’uso del classico device ma con delle prestazioni decisamente moderne.

Il cuore pulsante inserito all’interno del dispositivo è rappresentato dal chi MediaTek Helio G99, il quale verrà supportato da ben 12 GB di RAM e 250 GB di spazio per lo storage, il tutto alimentato da una batteria da 3000 mAh, Anche il sensore fotografico riceve un significativo miglioramento, grazie un sensore posteriore da 50 megapixel è una fotocamera frontale da otto megapixel, caratteristiche che ai tempi del noto smartphone erano a dir poco impensabili, parliamo del 2014.

Continuando sulla Striscia delle specifiche, ovviamente non manca la connettività USB C, il supporto NFC per i pagamenti contactless, il tutto gestito e regolato da Android 13, che garantisce il massimo della compatibilità.

Per quanto riguarda il costo di questo dispositivo, per chi è in possesso di un Blackberry, il kit di conversione costa 300 $ mentre e anche possibile acquistare un dispositivo completamente assemblato per 400 $.

Il progetto ha attirato l’attenzione di molti appassionati dal momento che il dispositivo godeva di una popolarità decisamente importante, tuttavia i dubbi rimangono ancora soprattutto per quanto riguarda la questione legata agli aggiornamenti e anche in merito al mercato, infatti improbabile che il dispositivo del genere possa avere un mercato tutto suo nel 2025 con le altre soluzioni che dominano e offrono opzioni molto più variegate e ricche che superano sicuramente la passione amarcord legata ai Bleckberry.