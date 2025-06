Samsung Galaxy Watch 8: nuove immagini e dettagli su Classic e Ultra

Manca poco all’evento Unpacked di luglio e Samsung si prepara a presentare la nuova gamma di smartwatch, composta da Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch 8 Ultra. Le ultime ore sono state particolarmente ricche di indiscrezioni, grazie alle immagini pubblicate da Evan Blass, una delle fonti più affidabili nel panorama dei leak.

I nuovi modelli appaiono ormai quasi del tutto svelati, con render che mostrano ogni angolazione possibile e rivelano dettagli precisi su design, materiali e finiture.

Stile squircle per tutti, ritorno alla ghiera fisica e nuove colorazioni

Tutti e tre i modelli condividono un elemento distintivo: l’adozione del formato “squircle”, cioè una combinazione tra quadrato e cerchio, che fino a oggi era riservata solo alla linea Ultra. Questa scelta di continuità sembra rafforzare il carattere estetico dell’intera serie.

Su Galaxy Watch 8 Classic, il colpo d’occhio è catturato dal ritorno della ghiera fisica, assente dai modelli Samsung dal 2020. Una soluzione apprezzata dagli utenti affezionati, che ritroveranno anche una cassa in argento lucido, un quadrante analogico e un nuovo tasto d’azione laterale che richiama quello già visto sull’Ultra.

Il modello Galaxy Watch 8 Ultra, invece, si conferma come il più muscoloso della gamma. Le immagini mostrano una cassa da 47 mm, due pulsanti supplementari e il tasto arancione che ormai identifica la serie. Ma c’è una novità: nel materiale pubblicato si nota anche un cinturino blu, possibile segnale di un cambiamento cromatico nella strategia di marketing, dopo le critiche ricevute in passato per la somiglianza con Apple Watch Ultra.

Interfaccia One UI 8 Watch e funzioni per il benessere

Tutti e tre i modelli verranno lanciati con One UI 8 Watch, l’ultima versione dell’interfaccia per wearable sviluppata da Samsung. Tra le novità attese ci sono strumenti potenziati per il monitoraggio della salute, con particolare attenzione a sonno, attività fisica e gestione dello stress. Le prime funzioni sono già visibili nella versione beta in distribuzione su alcuni dispositivi Galaxy.

In sintesi, questa nuova generazione sembra puntare sulla continuità del design, su materiali raffinati e su un’interfaccia sempre più attenta alle esigenze quotidiane. Con il lancio ormai imminente, ci si aspetta che Samsung completi presto il quadro con le schede tecniche e le disponibilità per il mercato europeo.