WhatsApp rivoluziona gli stati testuali con musica, disegni ed emoji

Non servono più immagini o video per creare uno stato coinvolgente su WhatsApp. Con l’ultima versione beta per Android, la 2.25.19.13, Meta sta testando una trasformazione importante degli stati testuali, che diventano adesso un vero e proprio spazio creativo. Grazie all’introduzione di strumenti finora riservati alle storie fotografiche o video, anche gli aggiornamenti solo testuali possono ora contenere elementi grafici, musicali ed emotivi. Sticker, emoji, canzoni e perfino disegni a mano libera si uniscono ai messaggi testuali, dando vita a contenuti unici.

Layout musicali e adesivi dinamici: una nuova dimensione dello stato di WhatsApp

Prima di questo aggiornamento, scrivere uno stato significava scegliere uno sfondo colorato e un font. Oggi, invece, l’editor si arricchisce di funzioni interattive e intuitive. È possibile, ad esempio, disegnare un cuore con un pennello virtuale, accompagnarlo da una melodia e decorarlo con emoji animate, tutto senza dover caricare alcuna immagine o registrazione. L’intento di WhatsApp è quindi quello di semplificare l’esperienza d’uso e stimolare la fantasia degli utenti, che ora possono raccontare un’emozione o un pensiero con un linguaggio più ricco e immediato.

La novità più significativa riguarda la musica. Già introdotta in modo sperimentale nei mesi scorsi, la condivisione di brani diventa ora più accessibile e visivamente accattivante. WhatsApp ha creato specifici adesivi musicali, con layout differenti che includono cover di album, cassette stilizzate e forme verticali e orizzontali. Questi adesivi non solo rappresentano graficamente la traccia, ma possono essere posizionati nello stato in modo creativo, accompagnando frasi o disegni.

Al momento, le nuove funzioni sono disponibili solo per un gruppo ristretto di utenti Android iscritti al programma beta. WhatsApp ha poi confermato che il rilascio pubblico avverrà a breve, portando questa piccola rivoluzione espressiva a milioni di persone. Insomma, ormai è noto che la piattaforma sia in continuo aggiornamento. L’ obiettivo principale dell’ app? Offrire all’ utente la migliore esperienza d’uso possibile.