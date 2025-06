Google Messaggi

Google continua a migliorare l’esperienza d’uso della sua app Messaggi. L’ultimo aggiornamento introduce due nuove funzioni, pensate per rendere più fluida la gestione delle conversazioni e più comoda la selezione di contenuti multimediali. Le novità sono già in fase di rollout graduale, con attivazione lato server per gli utenti Android.

Due novità per Google Messaggi: risposta diretta e selezione immagini migliorata

La prima funzione riguarda le risposte rapide nei messaggi RCS, il protocollo evoluto che Google sta promuovendo come successore degli SMS. Dopo aver ricevuto un messaggio in una chat RCS, è ora possibile toccare e tenere premuto per selezionare un segmento di testo e rispondere direttamente solo a quella parte. La novità semplifica la gestione delle conversazioni lunghe, evitando confusione quando si interagisce con più messaggi consecutivi.

La risposta selettiva viene visualizzata in alto con un richiamo chiaro al testo originale, migliorando la comprensione del contesto. Si tratta di una funzione simile a quella già disponibile da tempo in applicazioni come WhatsApp o Telegram, ma integrata ora anche nel sistema RCS.

Questa opzione funziona solo in chat RCS attive, e non è disponibile per SMS o MMS tradizionali. L’attivazione è in corso e potrebbe richiedere alcuni giorni per raggiungere tutti gli utenti.

La seconda novità riguarda la gestione degli allegati, in particolare la selezione di foto e video dalla galleria. Quando si apre il selettore immagini in Google Messaggi, l’interfaccia mostra ora in alto un menu orizzontale con accesso rapido alle app di origine dei file, come Google Foto, Fotocamera o Gestore File.

Questo consente di passare più facilmente tra le fonti disponibili, senza uscire dall’interfaccia di condivisione. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di tornare all’ultimo punto visualizzato nel riquadro della galleria. Ad esempio, se si sta scorrendo tra le foto e si apre un’altra sezione, è possibile tornare esattamente dove si era rimasti, premendo sull’icona dell’orologio.

Questa funzionalità di memoria contestuale rende più comoda la condivisione di contenuti, in particolare per chi ha una libreria fotografica ampia e organizza file in cartelle diverse. Il nuovo comportamento riduce i tempi di ricerca e selezione dei media.

Le due nuove funzioni non richiedono aggiornamenti manuali dell’app: Google le attiva lato server, a partire dalle versioni più recenti di Google Messaggi beta. Gli utenti che partecipano al programma beta sono i primi a ricevere le novità, ma il rilascio su larga scala è previsto entro fine mese.

Non sono segnalati problemi di compatibilità con le versioni di Android più diffuse, ma per utilizzare la risposta selettiva è necessario che entrambe le parti stiano usando chat RCS e non abbiano disattivato la funzionalità.

Al momento, le nuove funzioni sono limitate al sistema in lingua inglese, anche se non è esclusa una futura espansione linguistica. Google non ha comunicato una roadmap precisa per l’estensione globale.