Arriva Withings Intelligence: la rivoluzione digitale della salute

Withings compie un passo importante verso il futuro della salute digitale. Con l’introduzione di Withings-Intelligence, l’azienda francese specializzata in dispositivi connessi rivoluziona infatti il concetto di monitoraggio personale. La nuova suite di funzionalità basate sull’IA è già disponibile in beta per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Withings+.

L’app Withings si rinnova: nuove funzioni anche per i non abbonati

Non si tratta di un semplice aggiornamento. Withings Intelligence trasforma l’esperienza utente in una guida personalizzata alla salute. I dati raccolti da bilance smart, smartwatch e sensori del sistema Withings non vengono più solo registrati, ma interpretati. Il sistema, attivo 24h, analizza i parametri vitali in tempo reale, individuando tendenze, cambiamenti e possibili anomalie prima ancora che la persona ne sia consapevole.

Il cuore di questa tecnologia è la capacità di correlare informazioni diverse tra loro. Tra cui peso corporeo, qualità del sonno, frequenza cardiaca, attività fisica e molto altro. Tali connessioni permettono di ottenere suggerimenti mirati, realmente applicabili nella vita quotidiana. L’utente non è più lasciato da solo davanti a grafici e numeri, ma può contare su un supporto attivo e intelligente, anche grazie a un assistente virtuale che risponde in tempo reale e propone consigli personalizzati.

In contemporanea al lancio di Withings Intelligence, l’app ufficiale è stata aggiornata alla versione 7.5. Tale aggiornamento non porta solo novità per gli abbonati, in quanto il piano gratuito beneficerà di alcune migliorie. La schermata iniziale è stata ridisegnata per facilitare la navigazione e viene introdotta la funzione My Focus, utile per evidenziare le metriche più importanti in base agli obiettivi personali.

Il piano Withings+, necessario per accedere alla beta dell’intelligenza artificiale, ha un costo di 9,95€ al mese oppure 99,50€ all’anno. L’abbonamento si può attivare direttamente dall’app, disponibile per Android e iOS. L’azienda ha annunciato che il rilascio ufficiale su larga scala avverrà entro la fine del 2025.