Fastweb rivoluziona la connettività: qualità, trasparenza e flessibilità per ogni esigenza

Fastweb Casa Light + Mobile è molto più di una semplice offerta commerciale. È una soluzione pensata per garantire performance elevate e un’esperienza digitale completa, dentro e fuori casa. Con 150GB su rete mobile, minuti illimitati verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni estere, navigazione in 5G e la possibilità di sfruttare WiFi-Calling, Fastweb mette a disposizione una delle proposte più competitive presenti attualmente nel mercato italiano.

Fastweb: un impegno concreto per sostenibilità, inclusione e innovazione

Il cuore della promo è l’Internet Box NeXXt One, dotato di Wi‑Fi 6. Un dispositivo che assicura stabilità e velocità, anche in abitazioni molto ampie con più stanze. Compatibile con il Fastweb Booster, amplifica il segnale in ogni camera ed include anche comandi vocali grazie ad Alexa integrata. La sicurezza poi è un elemento fondamentale centrale. La rete infatti è protetta da virus e minacce digitali, per una navigazione sempre sicura. L’intero pacchetto ha un costo di 32,90€ al mese e include l’attivazione della linea. L’utente può testare il servizio per 30 giorni, con la possibilità di disattivarlo senza penali e ricevere il rimborso totale dei costi sostenuti.

Fastweb però, guarda oltre la semplice connettività. Da anni l’azienda investe su un modello di sviluppo responsabile, puntando alla riduzione delle emissioni e al rispetto dell’ambiente. Il suo obiettivo è quello di diventare Net Zero Carbon entro il 2035. Per riuscirci, essa punta a un taglio del 90% delle emissioni e all’impiego esclusivo di energia da fonti rinnovabili. A sostegno della lotta ai cambiamenti climatici, è stato stanziato un milione di euro per iniziative ambientali legate alla riforestazione e alla protezione delle zone marine.

Oltre alla sostenibilità, vi è anche spazio per la formazione. Infatti, con la Fastweb Digital Academy e lo STEP FuturAbility District, ogni cliente potrà accedere gratuitamente a corsi e contenuti digitali pensati per le professioni del domani. L’obiettivo prefissato è quello di offrire a tutti strumenti concreti per affrontare un mondo del lavoro in continua evoluzione. Infine, l’app MyFastweb consente una gestione rapida e completa dei servizi, rendendo l’esperienza utente semplice e accessibile.