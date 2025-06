Esselunga è folle: prezzi tanto pazzi sono solo qui e solo adesso

Quando si parla di elettrodomestici, è facile pensare a prodotti ingombranti e poco attraenti, invece oggi il design pulito si sposa perfettamente con prestazioni elevate. Ti sei mai chiesto quanto spazio serve davvero un frigorifero o quanto rumore può fare una lavatrice moderna? Poco e zero. Esselunga ha una selezione studiata per chi vuole un ambiente organizzato e accogliente senza perdere tempo a cercare mille offerte diverse.

Il design è anche nel tech da Esselunga

Tra i frigoriferi, la scelta di Esselunga include il modello Samsung RB38C600DSA, con spazio ampio e tecnologia avanzata, proposto a un prezzo speciale di 599 euro. Per chi ha ambienti più ristretti, la soluzione ideale è il compatto Sharp SJ-FBA09DMXWE, disponibile a soli 449 euro, un perfetto equilibrio tra eleganza e praticità. Se la passione è il vino, la cantinetta Hisense RW12D4NWG0 a 279 euro dona un tocco raffinato a ogni ambiente.

La gamma di lavatrici Esselunga spazia da modelli silenziosi a design minimal. La Samsung Crystal Clean si distingue per efficienza e stile contemporaneo, ora in promozione a 449 euro invece di 539. Chi dispone di poco spazio può optare per la Candy CST 282D2/1-11, pratica e compatta, offerta da Esselunga a 399 euro. Tra le preferite spicca anche la Hoover HW 28AMB/1-S a 329 euro, ideale per chi cerca affidabilità e bassi livelli di rumore. La Sharp ES-NFA014BW1NA completa la selezione con un design semplice ma curato, proposta a 339 euro. Esselunga si conferma punto di riferimento per chi desidera unire tecnologia e convenienza, offrendo soluzioni per ogni esigenza e stile di vita. Perché rinunciare a qualità e design quando tutto è a portata di mano?