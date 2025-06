Amazon è impazzita: la smart TV Hisense costa pochissimo

Il prezzo di acquisto di questa smart TV Hisense è davvero più unico che raro, proprio perché Amazon è stata in grado di abbassare notevolmente la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto definitivo. Il modello in questione è il 32E53NQT, variante super economica di una TV di alto livello, con diagonale da 32 pollici, e tecnologia IPS LCD.

Trattasi a tutti gli effetti di una smart TV compatibile con HDR 10, per raggiunge una risoluzione il più elevata possibile, in grado di supportare allo stesso tempo Dolby Atmos, per un audio di assoluta qualità, passando per la compatibilità con Amazon Alexa, ma anche digitale terrestre di seconda generazione, HEVC 10 e lativù-

Il sistema operativo preinstallato permette e facilita l’utilizzo delle migliori applicazioni di streaming, quali ad esempio possono essere Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o similari. Le sue dimensioni sono generalmente in linea con le aspettative, le possiamo anche considerare ridotte rispetto agli standard cui siamo abituati, con cornici estremamente sottili su tutti i tre lati superiori.

Amazon: che sconto oggi sulla smart TV Hisense

Uno sconto che nessuno si aspettava di vedere è valido per poco tempo su Amazon, la smart TV Hisense può essere vostra con un risparmio di circa 90 euro sul listino di 289 euro, in questo modo il consumatore riesce a mettere le mani sul prodotto spendendo solamente 192,99 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

Come vi anticipavamo, il televisore è facilmente maneggevole e posizionabile ovunque vogliate, proprio perché ha dimensioni di 72,6 x 43 x 8,4 centimetri, anche se va detto che lo stand non lo alza troppo dalla superficie d’appoggio, di conseguenza è difficile pensare di posizionare qualsivoglia oggetto al di sotto dello stesso.