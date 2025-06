Emissioni fuori controllo: la finestra per salvare il clima si restringe

C’è una certa stanchezza, ormai, quando si parla di crisi climatica. Una parte di noi vorrebbe davvero capire, agire, preoccuparsi nel modo giusto. Ma poi arriva quella sensazione di “è troppo, è tutto troppo”, e il pensiero scivola via, sommerso da mille altre urgenze. Eppure, c’è qualcosa che ci sfugge mentre cerchiamo di non pensarci: il tempo. Sta finendo. Non in modo drammatico da film catastrofico, ma in modo molto più sottile e inquietante. Secondo le ultime analisi, al ritmo con cui stiamo emettendo CO2, ci restano due anni prima di sforare definitivamente l’obiettivo di 1,5°C di riscaldamento globale. Due anni. Non decenni. Non “in un futuro remoto”. Due anni sono dopodomani.

Crisi climatica e stanchezza: come reagire quando tutto sembra troppo tardi

E superare questa soglia non significa solo avere estati più calde o inverni meno nevosi. Significa destabilizzare l’equilibrio che ha permesso alla nostra civiltà di esistere così com’è. Significa dover affrontare fenomeni climatici sempre più estremi, più spesso, con più danni e più costi – non solo economici. Perché a pagare, come sempre, saranno soprattutto le persone più fragili, quelle che non hanno riserve né alternative.

Certo, i numeri parlano chiaro: ci restano 80 miliardi di tonnellate di CO2 “a disposizione” per rimanere entro 1,5°C, e al ritmo attuale li bruciamo in due anni. Eppure, anche se questa prospettiva fa tremare i polsi, non è un invito alla rassegnazione. Al contrario. È un grido che dice: “Fermati. Respira. Scegli meglio.”

Ogni decimo di grado in meno è una possibilità in più per limitare i danni. Ogni tonnellata di CO2 risparmiata oggi è un piccolo tassello in meno da dover recuperare domani. Non si tratta solo di grandi summit internazionali o di promesse fatte in palcoscenici mondiali come la Cop28 o la prossima Cop30. Si tratta anche di noi. Delle nostre scelte quotidiane, sì, ma anche della pressione che possiamo fare perché le cose cambino davvero.

Forse il momento migliore per agire è passato. Ma il secondo momento migliore è adesso. Anche se siamo stanchi, anche se sembra tardi, anche se la montagna da scalare è enorme. Perché ogni passo, ogni respiro, ogni grado conta.