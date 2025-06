ChatGPT e Gemini Live: vi sveliamo qual è il migliore assistente vocale

Gli assistenti vocali sono pian piano entrati a far parte della quotidianità di tantissimi utenti. Pensiamo al comunissimo Alexa che da anni aiuta gli utenti a portare a termine semplici ricerche o a risolvere dubbi. Lo sviluppo della tecnologia, però, ha fatto grandi passi avanti studiando strumenti basati sull’intelligenza artificiale che consentono di avere veri e proprie conversazioni. Tra questi ci sono infatti ChatGPT e Gemini Live.

Due strumenti già molto comuni tra gli utenti di tutte le età e che consentono di sostenere conversazioni non soltanto fluide ma anche coinvolgenti. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli e informazioni in merito a questi due chatbot AI.

ChatGPT e Gemini Live: i dettagli

ChatGPT e Gemini Live arrivano sul mercato per consentire agli utenti di sostenere delle conversazioni e rispondere a domande anche piuttosto complesse. Giunti a questo punto ci chiediamo quale tra i due sia il migliore in merito all’interazione vocale.

Fornendo dei semplici prompt, risulta subito evidente che Gemini Live è in grado di comportare come un vero e proprio coach professionale ma i consigli che vengono forniti sono molto spesso generici. ChatGPT, invece, è in grado di fornire subito suggerimenti utili e concreti.

Per quanto riguarda ragionamento e analisi, tra i due chatbot anche i questo caso ChatGPT risulta essere più preciso e dettagliato. Su personalità e umorismo è invece Gemini Live a farla da padrone. In questo caso infatti questo chatbot basato sull’intelligenza artificiale fornisce contenuti piuttosto autentici e originali senza perdersi in concetti inutili.

In questa breve analisi, dunque, non possiamo non sottolineare che tra i due chatbot vince ChatGPT per la capacità di generare contenuti perfetti ma anche per essere in grado di analizzare e ragionare. Gemini Live rappresenta invece lo strumento ideale per poter portare avanti conversazioni meno formali e più leggere.