ChatGPT e Copilot: le differenze tra i due chatbot

ChatGPT e Copilot sono ormai diventati strumenti del tutto popolari tra gli utenti che decidono di chiedere aiuto all’intelligenza artificiale per portare a termine progetti di qualsiasi genere. Se da un lato, dunque, OpenAI ha portato avanti lo sviluppo di un innovativo chatbot basato su algoritmi intelligenti, dall’altra Microsoft è riuscito a rivoluzionare l’esperienza d’uso di dispositivi utilizzati giornalmente con l’implementazione di Copilot.

Nonostante siano entrambi due strumenti eccellenti e in grado di generare contenuti in pochissimo tempo, alcune caratteristiche li contraddistinguono. Quali sono dunque le differenze? Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a questi due modelli basati sull’AI.

ChatGPT e Copilot: le differenze

Vi siete mai chiesti se gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale che vengono utilizzati ormai giornalmente abbiano delle differenze? La risposta è sì. ChatGPT e Copilot sono due soluzioni basate su linguaggi molti simili ma nonostante ciò hanno delle differenze che riguardano sia le caratteristiche che l’uso.

E’ bene sapere che entrambi sono stati progettate per poter sfruttare l’elaborazione del linguaggio naturale con, alla base, la cosiddetta architettura GPT di OpenAI. Proprio tale caratteristica consente a ChatGPT e Copilot di essere in grado di generare testi, ma non solo. Scrivere un testo in base ai prompt forniti dall’utente, per questi strumenti, è un processo rapidissimo.

Durante la generazione dei testi, però, ci sono alcune differenze tra i due. Nello specifico, la principale differenza riguarda lo stile. ChatGPT utilizza generalmente uno stile che può essere definito non solo più colloquiale ma anche discorsivo, mentre Copilot si contraddistingue per uno stile più schematico.

Un’altra differenza riguarda l’integrazione dei software. Per quanto riguarda Copilot, infatti, esiste una vera e propria integrazione negli strumenti Microsoft, mentre ChatGPT limita le operazioni a sé stesso in quanto si tratta di un’applicazione autonoma. Giunti a questo punto, la scelta spetta solamente agli utenti.