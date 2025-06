Gemini Live si attiva con uno swipe su Android e iOS

Una nuova funzione pensata per rendere l’interazione ancora più immediata è in arrivo per gli utenti Android e iOS: Google sta distribuendo una gesture che consente di accedere a Gemini Live con un semplice swipe. Dopo una fase di test riservata ai beta tester, l’opzione è ora in rollout mondiale per tutti gli utenti che utilizzano la versione stabile della Google App.

La novità riguarda il modo in cui si attiva Gemini Live, la modalità conversazionale in tempo reale dell’assistente AI, già apprezzata per la possibilità di interagire tramite voce, video o schermo condiviso. Fino a oggi, per avviarla era necessario premere un pulsante dedicato. Ora basta uno swipe da destra verso sinistra sulla schermata iniziale dell’app di Gemini per avviare immediatamente la sessione live. Si tratta di un piccolo ma significativo miglioramento, pensato per velocizzare l’esperienza d’uso dell’assistente e ridurre la frizione nell’accesso alle sue funzioni più evolute.

Anche su iOS e Web App: Gemini si aggiorna ovunque

La stessa gesture è già disponibile anche nella versione iOS dell’app, mentre su desktop si può continuare a usare Gemini Live tramite la Web App ufficiale di Google. La nuova modalità è in fase di distribuzione server-side, quindi potrebbe comparire gradualmente nei prossimi giorni, a patto di avere l’ultima versione dell’app Google installata.

Per controllare la presenza dell’aggiornamento, basta visitare la pagina dell’app su Google Play Store e toccare su “Aggiorna” se disponibile. È importante ricordare che Gemini Live non è un’app autonoma, ma una funzione integrata dentro la Google App, la stessa che ospitava Google Assistant.

Con l’adozione del modello Gemini 2.5 Pro, il servizio è destinato a diventare sempre più centrale nell’ecosistema AI di Google, grazie anche a un’interfaccia più rapida, gesti intuitivi e interazioni sempre più avanzate, come il riconoscimento di immagini in tempo reale tramite fotocamera o lo schermo condiviso.