Apple iPad Air: lo sconto AMAZON è da impazzire

Spesa davvero ridotta ai minimi termini per l’acquisto di un Apple iPad Air, nella sua variante da 13 pollici di diagonale, ultima generazione attualmente in commercio, essendo proprio quella con chip Apple M3. La variante attualmente in promozione prevede un quantitativo di memoria interna di 128GB, con anche connettività solo WiFi, ciò sta a significare che per collegarsi alla rete sarà necessario avere sempre a disposizione una rete WiFi, non essendo compatibile con SIM o eSIM.

Le sue dimensioni rientrano perfettamente negli standard che ci saremmo aspettati di vedere, raggiungendo per la precisione 214,9 x 280,6 x 6,1 millimetri di spessore, con un peso di soli 616 grammi. Il display è da 13 pollici, con tecnologia IPS, un Liquid Retina che raggiunge risoluzione 2732 x 2048 pixel e 264 ppi, senza dimenticarsi di una gamma cromatica sufficientemente ampia, rivestimento oleorepellente che lo protegge dalle impronte.

Apple iPad Air: arriva la nuova promozione su Amazon

L’acquisto di questo tablet è indiscutibilmente un must have per tutti gli utenti che vogliono cercare di accedere ad un prodotto di assoluta qualità, tra i migliori dell’intero mercato. Il suo listino, proprio per questo motivo, risulta essere particolarmente elevato: si parte da 969 euro, ma allo stesso tempo è prevista una riduzione effettiva del 10%, in modo tale da riuscire a pagare solamente 869 euro per il suo acquisto nelle condizioni di cui vi abbiamo parlato poco sopra. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

Come tutti i tablet, anche i top di gamma, è chiaro che il comparto fotografico non rappresenti il suo punto di forza, difatti nella parte posteriore è possibile trovare un singolo sensore, grandangolare da 12 megapixel con apertura del diaframma F1.8. e zoom digitale fino ad un massimo di 5X.