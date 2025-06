Monitor Samsung a soli 89 euro oggi su Amazon

Una promozione molto interessante è stata attivata oggi su Amazon per acquistare il Samsung Monitor S30GD, un dispositivo (variante S24D302) che riesce a convincere tutti con un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, senza portare l’utente a particolari rinunce sulle specifiche tecniche e le prestazioni.

La diagonale è da 24 pollici, un IPS LCD che raggiunge una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, ma soprattutto riesce a rendere l’esperienza molto più fluida con i suoi 100 Hz di refresh rate (sebbene non si tratti di un monitor pensato per il gaming). Il tempo di risposta è estremamente ridotto, raggiungendo per la precisione soli 5 ms (GtG), con pieno supporto ai più classici connettori nella parte posteriore, come semplicemente HDMI di ultima generazione. E’ un pannello estremamente versatile che può essere utilizzato sia con notebook che con console, mantenendo inalterate le proprie specifiche e capacità generali.

Monitor Samsung quasi in regalo su Amazon

L’utente può davvero pensare di risparmiare al massimo sull’acquisto di questo prodotto, essendo presente uno sconto del 24% applicato in modo completamente automatico dai 119 euro previsti in origine di listino. In altre parole, la spesa finale che si andrà a sostenere sarà equivalente a soli 89,90 euro a questo link.

Le sue dimensioni risultano essere più che bilanciate in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati, figlio anche di una diagonale non troppo elevata. Nello specifico il prodotto raggiunge 54,07 x 42,85 x 17,51 centimetri, all’interno della confezione si può trovare davvero tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui il cavo di alimentazione e la HDMI di ultima generazione.

La base di appoggio è relativamente piccola ed alza di molto il monitor dalla superficie, così da potervici posizionare ciò che si vuole al di sotto.