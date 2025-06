La nuova truffa che colpisce su WhatsApp regala soldi e poi li ruba

A quanto pare, d’ora in avanti, utilizzare WhatsApp sarà un po’ meno sicuro rispetto al passato, la piattaforma di messaggistica raggruppa dentro di sé Una fetta di utenti davvero impressionante, parliamo infatti di miliardi di account attivi che ogni giorno sfruttano i servizi offerti dalla piattaforma per restare in contatto con i propri affetti, tutto ciò è noto sia a chi si occupa di statistiche sia purtroppo a chi invece vuole sfruttare WhatsApp in modo illegittimo, stiamo parlando dei truffatori che ogni giorno cercano di colpire tantissimi utenti con l’obiettivo di derubarli.

I truffatori si sono accorti che sfruttare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto ai metodi convenzionali, ecco dunque che Recentemente una vecchia conoscenza è tornata a colpire anche qui in Italia, stiamo parlando della truffa che prima regala soldi e poi vi deruba, un pericolo che sfrutta oltre che WhatsApp anche il buon nome di YouTube, scopriamo insieme in che modo colpisce in modo da poterci difendere adeguatamente.

Truffa che per conquistare la fiducia regala soldi

La truffa in questione si presenta alla vittima con un semplice messaggio che i truffatori le inviano spacciandosi per collaboratori di YouTube, i truffatori propongono facili guadagni richiedendo di svolgere compiti decisamente semplici come mettere like ad alcuni video oppure commentarli, in cambio vengono effettuati veri bonifici di qualche paio di euro il tutto ovviamente per conquistare la fiducia del malcapitato, una volta concluso questo primo step arriva poi la truffa vera e propria, i truffatori infatti propongono la vittima di moltiplicare i propri soldi effettuando un bonifico di qualche centinaio di euro che a detta dei truffatori verrebbe poi restituito moltiplicato.

ovviamente il destino di quei soldi è segnato, una volta effettuato il bonifico infatti sparirebbero insieme ai truffatori stessi, di conseguenza quello che vi suggeriamo ovviamente e di non rispondere nel caso veniste contattati nella medesima modalità.