OnePlus line-up 2024

OnePlus ha avviato la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per numerosi dispositivi della gamma 2024. Le patch, in fase di rilascio in India e altri mercati selezionati, interessano OnePlus 13R, 12R, Nord 4, Nord CE 4, CE 4 Lite e anche il tablet OnePlus Pad 2. Gli update migliorano la sicurezza, ottimizzano il sistema e, in alcuni casi, introducono nuove funzioni.

Aggiornamenti software OnePlus: tutti i modelli coinvolti

Il modello OnePlus 13R riceve in queste ore la build CPH2585_14.0.0.800(EX01). L’aggiornamento porta le patch di sicurezza di giugno 2025, migliora la stabilità di sistema e ottimizza il consumo energetico. La stessa versione è destinata anche a OnePlus 12R, con una build siglata CPH2581_14.0.0.800(EX01). In entrambi i casi, la distribuzione avviene via OTA e potrà richiedere alcuni giorni per raggiungere tutti i dispositivi.

La serie OnePlus Nord è anch’essa interessata dalla tornata di aggiornamenti. Il Nord 4 ottiene la versione CPH2621_14.0.0.800(EX01), che include correzioni di bug minori, stabilità migliorata e patch di sicurezza aggiornate. Anche il Nord CE 4 riceve un update simile, identificato come CPH2613_14.0.0.800(EX01).

Per entrambi i dispositivi, l’aggiornamento non introduce nuove funzioni, ma si concentra sulla manutenzione del sistema, migliorando fluidità e affidabilità nelle operazioni quotidiane.

Il Nord CE 4 Lite, più recente nella linea, si aggiorna invece alla build CPH2625_14.0.0.810(EX01). Anche in questo caso, le novità riguardano patch di giugno 2025 e ottimizzazioni generiche. Non sono segnalate funzionalità aggiuntive o modifiche all’interfaccia utente.

Oltre agli smartphone, OnePlus ha rilasciato un aggiornamento per il suo tablet Pad 2, identificato con la versione OPD2404_14.0.0.600(EX01). L’update migliora la compatibilità con app di terze parti, introduce una migliore gestione delle notifiche e risolve problemi segnalati con alcune tastiere Bluetooth.

Il sistema OxygenOS su Pad 2 riceve anche ottimizzazioni per la visualizzazione in modalità split screen, offrendo una gestione più fluida delle finestre multiple. Nonostante non si tratti di un aggiornamento di rilievo, conferma il supporto continuativo da parte dell’azienda anche per i dispositivi meno recenti.

Tutti gli aggiornamenti sono in fase di rollout graduale via OTA, come di consueto. Gli utenti riceveranno una notifica nei prossimi giorni, ma è possibile forzare la verifica tramite le impostazioni del dispositivo. OnePlus consiglia di avere almeno il 50% di batteria e di connettersi a una rete Wi-Fi stabile prima di procedere con l’installazione.