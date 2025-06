Xiaomi Mix Flip 2 mostrato in anticipo sul web, eccolo qui

Manca davvero poco all’esordio ufficiale del Xiaomi Mix Flip 2, previsto per giovedì 26 giugno, e la casa cinese ha già iniziato a svelarne i dettagli con una serie di anticipazioni promozionali. L’evento includerà anche altri dispositivi tecnologici, compreso YU7, il primo SUV elettrico di grandi dimensioni firmato Xiaomi. Ma è il nuovo pieghevole a conchiglia a catalizzare l’attenzione con un design rinnovato e specifiche di alto profilo.

Design raffinato, nuove colorazioni e cerniera migliorata

Dalle immagini diffuse, Mix Flip 2 sarà disponibile in almeno tre varianti cromatiche: verde, viola e una versione beige con texture a scacchi sulla scocca posteriore. Il design complessivo riprende le linee del primo Mix Flip, ma introduce una cerniera più robusta in metallo satinato, che migliora la resistenza meccanica e promette un’apertura senza pieghe visibili.

Il dispositivo manterrà uno spessore di 7,57 mm da aperto e peserà 199 grammi, due parametri che lo collocano tra i modelli più leggeri e sottili della categoria.

Display esterno evoluto e compatibilità con oltre 500 app

Il pannello esterno sarà un OLED da 4,01 pollici con curvatura su tre lati, in grado di raggiungere 3.200 nit di luminosità di picco. Xiaomi ci tiene a far sapere che il suo schermo darà compatibilità a più di 500 applicazioni e garantirà anche la loro riproduzione in contemporanea.

Lo schermo principale resterà da 6,86 pollici, ma sarà protetto da un nuovo vetro flessibile ultra-resistente, progettato per migliorare la durata nel tempo.

Prestazioni e batteria: il nuovo pieghevole punta in alto

Sotto la scocca, Mix Flip 2 monterà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, pensato per offrire il massimo delle prestazioni anche in multitasking e gaming. La batteria sarà da 5.165 mAh con tecnologia al silicio-carbonio, accompagnata da ricarica cablata rapida (non specificata nel dettaglio) e wireless a 50 W. Nel frattempo sono diverse le prove che mostrano la potenza del prodotto, il quale si è mostrato già sui principali siti di benchmark.