F1: The Movie: Apple ha realizzato una fotocamera apposita per il film

I cinema di tutto il mondo stanno accogliendo il nuovo film che riguarda il mondo della Formula 1 E che vede come protagonista Brad Pitt nei panni di un pilota esperto, il film in questione offre scene ad alto tasso di adrenalina e con inquadrature davvero mozzafiato che sicuramente non sono facili da offrire se non senza un lavoro davvero impegnativo alle spalle.

Per rendere tutto questo possibile, la collaborazione di Apple si è resa davvero necessaria, la società infatti si è dovuta attivare per fornire alla direzione video e della fotografia gli strumenti necessari per delle riprese davvero impressionanti, stiamo parlando nello specifico di una fotocamera apposita che è stata prodotta da Apple per essere montata sulla monoposto e per offrire allo stesso tempo immagini di qualità davvero eccelsa.

Il dispositivo prodotto da Apple

Normalmente le monoposto di Formula 1 offrono delle fotocamere che vengono montate direttamente sul veicolo che consentono di registrare immagini però di bassa qualità, queste ultime sono infatti ottimizzate soprattutto per il broadcasting e non per offrire qualità a livello cinematografico, ecco dunque che Apple ha provveduto a recuperare la fotocamera in questione, modificandone l’interno, pur mantenendone invariate le caratteristiche esterne in termini di volume e peso in modo da non andare contro le regole della Fia.

Nello specifico, la società ha deciso di modificare l’interno della fotocamera normalmente presente all’interno delle monoposto inserendo al suo interno un sensore da 48 megapixel, il medesimo presente su iPhone 15 Pro, abbinato ad una batteria di iPhone, il tutto viene gestito poi dal chip Apple A17 Pro.

L’obiettivo di Apple dunque era quello di fornire a chi di dovere, la possibilità di lavorare in post produzione all’interno di un ambiente completamente neutro e con il massimo quantitativo di dati possibili in termini di luminanza e crominanza, per rendere tutto questo possibile la società sottoposto il dispositivo creato anche ad una serie di test di resistenza davvero importanti dal momento che ovviamente doveva sopportare velocità e accelerazioni di livello davvero elevato.