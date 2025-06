Xiaomi Mix Flip 2, ultime conferme prima del debutto ufficiale

Il prossimo 26 giugno 2025 il produttore tech Xiaomi terrà un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, l’azienda annuncerà ufficialmente sul mercato diversi nuovi dispositivi di rilievo. Uno dei più attesi è sicuramente il nuovo smartphone foldable dell’azienda, ovvero il prossimo Xiaomi Mix Flip 2. Nonostante il suo debutto sia pressoché imminente, continuano ad arrivare nuove informazioni e nuove conferme. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Xiaomi Mix Flip 2, arrivano le ultime conferme prima del debutto ufficiale

A pochi giorni dal suo arrivo sul mercato, sono da poco emerse nuove informazioni di rilievo riguardanti il prossimo smartphone foldable di casa Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi Mix Flip 2. Quest’ultimo sarà annunciato a breve sul mercato assieme ad altri device dell’azienda, in particolare durante un evento che si terrà il prossimo 26 giugno 2025.

L’azienda ha conferma in primis il design definitivo dello smartphone grazie all’immagine teaser presente in apertura. Lo smartphone avrà dunque un design a conchiglia, con uno schermo esterno piuttosto ampio e con due zone circolari che ospiteranno i due sensori fotografici. Lo smartphone sarà distribuito ufficialmente in tre colorazioni, ovvero Gold, Green e Purple.

Questo è quanto ha rivelato ufficialmente l’azienda prima del debutto. Il nuovo smartphone foldable di Xiaomi è stato però avvistato in rete anche sul noto portale di benchmark Geekbench. Qui, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello 2505APX7BC. Secondo i risultati dei benchmark appena emersi, sotto al cofano del nuovo device ci sarà uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo, a detta dei benchmark, sembra che sarà supportato da tagli di memoria comprendenti almeno fino a 12 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software installato a bordo, sembra che l’azienda abbia deciso di avere a bordo ancora la precedente release, ovvero Android 15.