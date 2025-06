Wyze aumenta le opzioni per la sicurezza

Al centro di questo rinnovamento c’è Verified View. Si tratta di una nuova funzione che rende impossibile la visione dei flussi video da parte di utenti non autorizzati. Tale sistema assegna a ogni flusso un codice identificativo legato all’utente autorizzato. Qualora un dispositivo non presenti lo stesso codice, l’accesso al video viene negato automaticamente. La realizzazione di Verified View ha comportato un impegno notevole per Wyze, sia in termini economici che di sviluppo. Ma l’azienda ha ribadito che non farà alcun passo indietro: la funzione sarà parte integrante, gratuita e permanente dei suoi prodotti.

Un elemento distintivo di tale tecnologia è che riesce a garantire una protezione efficace senza compromettere le funzioni intelligenti della piattaforma. A differenza di soluzioni più rigide, come la cifratura end-to-end, Verified View consente il pieno funzionamento dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima continua ad analizzare i video per segnalare solo eventi rilevanti, evitando così notifiche superflue.

Non è tutto. Wyze ha reso obbligatoria l’autenticazione a due fattori per tutti gli utenti. Aumentando la protezione degli account personali. A livello software, la società ha anche eliminato molti strumenti di terze parti, spesso fonte di vulnerabilità. Oltre ad aver avviato controlli più rigorosi su quelli rimasti. Un altro passo importante è stata la collaborazione con ricercatori indipendenti per test di sicurezza esterni. Infine, Wyze promette un cambio di rotta anche nella comunicazione: l’azienda ora si impegna a essere più chiara, veloce e affidabile nel condividere eventuali problemi.