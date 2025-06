TerraMaster D4-SSD, la soluzione DAS (Direct Attached Storage) ideale per l’archiviazione veloce – Recensione

Dopo aver messo alla prova F8‑SSD Plus e F4‑SSD ho deciso di testare anche TerraMaster D4-SSD un DAS davvero completo con velocità di scrittura e lettura davvero interessanti. Da anni, nel mio lavoro di recensore, ho visto i workflow dei professionisti della creatività trasformarsi radicalmente. L’era del 4K è ormai consolidata, mentre l’8K bussa prepotentemente alla porta. Se da un lato camere sempre più performanti ci regalano una qualità d’immagine sbalorditiva, dall’altro generano file di dimensioni colossali che mettono a dura prova qualsiasi anello della catena produttiva, specialmente in mobilità. Il mantra è sempre lo stesso: velocità, capacità, affidabilità. Ma come conciliare queste tre esigenze quando il nostro studio è uno zaino e la nostra scrivania il tavolino di un caffè o un sedile del treno? La risposta, per un numero crescente di videomaker, fotografi e producer, risiede in una categoria di prodotti specifica: i Directly Attached Storage (DAS) ad alte prestazioni. Non un hard disk esterno qualsiasi, ma un’unità multi-vano pensata per offrire performance e ridondanza.

È in questo scenario ad alta intensità che si inserisce il TerraMaster D4-SSD, un enclosure a quattro baie da 2,5 pollici che promette di condensare la potenza di un sistema RAID desktop in un formato compatto e trasportabile. La sua peculiarità, e il motivo principale del mio interesse, è l’adozione di un’interfaccia host USB-C 20 Gb/s (formalmente nota come USB 3.2 Gen 2×2) e la sua natura all-flash. Abbandonando i dischi meccanici in favore delle unità a stato solido (SSD), il D4-SSD si propone come la soluzione definitiva per chi necessita di trasferire e lavorare centinaia di gigabyte di girato direttamente sul campo, senza colli di bottiglia. L’idea di un workflow 4K mobile realmente fluido, dove l’ingest, il montaggio e il backup avvengono su un unico dispositivo esterno veloce e sicuro, è sempre stata una sorta di Sacro Graal. Con questo prodotto, TerraMaster non solo tenta di raggiungerlo, ma lo fa a un prezzo che, sulla carta, sembra voler sfidare soluzioni Thunderbolt ben più blasonate e costose. Nei prossimi dieci giorni, metterò alla prova questa promessa, sottoponendo il D4-SSD a un carico di lavoro reale, dal set di una produzione video fino alla post-produzione, per capire se è davvero l’alleato che i creator in movimento stavano aspettando. Attualmente è disponibile direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Design e qualità costruttiva

Appena estratto dalla confezione, il TerraMaster D4-SSD comunica una sensazione di solidità e professionalità. Il telaio principale è realizzato in un unico blocco di lega di alluminio spazzolato, una scelta che non solo conferisce un aspetto premium, in linea con l’estetica dei MacBook Pro a cui spesso si affiancherà, ma funge anche da enorme dissipatore passivo. La finitura argentata è elegante e resistente alle impronte digitali, un dettaglio non da poco per un dispositivo destinato a essere maneggiato di frequente. Con dimensioni di 136 × 225 × 166 mm e un peso a vuoto di 1,9 kg, non è un peso piuma, ma trasmette una rassicurante densità costruttiva. Una volta popolato con quattro SSD, il peso sale a circa 2,2 kg, un valore ancora accettabile per il trasporto in una borsa o in un trolley ben imbottito.

La parte frontale è dominata dai quattro vani per gli SSD, protetti da uno sportello magnetico in plastica che, pur essendo l’elemento meno “premium” del lotto, svolge la sua funzione senza incertezze. Rimosso lo sportello, si accede alle slitte. TerraMaster ha optato per un sistema tool-less incredibilmente pratico: ogni slitta è dotata di una semplice levetta a molla che ne permette l’estrazione e l’inserimento con un gesto fluido e sicuro. Sotto i vani, una serie di cinque LED di stato fornisce informazioni a colpo d’occhio: uno per l’alimentazione generale e quattro individuali, uno per ciascun disco, che ne indicano l’attività (blu fisso per la presenza, blu lampeggiante per l’accesso).

Il retro è il centro nevralgico del dispositivo. Qui troviamo l’imponente griglia della ventola da 80 mm, il connettore per l’alimentatore esterno da 60 W, il tasto di accensione, la porta USB-C da 20 Gb/s e, soprattutto, l’iconico selettore rotativo per la configurazione del RAID. Questo switch, signature di molti prodotti TerraMaster, permette di impostare la modalità operativa (JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10) in modo puramente hardware, senza la necessità di installare software specifici. Accanto allo switch, un piccolo pulsante “Set” incassato finalizza la selezione. Questa immediatezza è un punto a favore per chi lavora sul campo e non vuole perdere tempo in complesse configurazioni software.

Specifiche tecniche in dettaglio

Caratteristica Dettagli Modello TerraMaster D4-SSD Tipologia Enclosure DAS (Directly Attached Storage) all-flash Vani disco 4 × 2,5″ SATA III (6 Gb/s) Unità supportate SSD 2,5″ con spessore 7 mm / 9,5 mm Interfaccia Host 1 × USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) Retrocompatibilità USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) Modalità RAID RAID hardware (via switch): JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 Controller ASMedia ASM2364 + ponte JMicron SATA-USB Processore ARM Cortex-M4 @ 200 MHz per gestione RAID Cache 256 MB DRAM Protocolli supportati UASP (USB Attached SCSI Protocol), TRIM Raffreddamento Ventola PWM auto-regolata da 80 mm Rumorosità 28 dB (idle), 34 dB (carico massimo) Materiali Chassis in lega d’alluminio, pannello frontale in plastica Alimentazione Adattatore esterno 12V ⎓ 5A (60 W) Consumo energetico ~18 W (idle con 4 SSD), ~32 W (sotto carico) Dimensioni 136 × 225 × 166 mm Peso 1,9 kg (senza dischi) Compatibilità OS macOS 14+, Windows 10/11, Linux (senza driver) Prezzo indicativo 259,99 € (solo enclosure)

Differenze TerraMaster F8‑SSD Plus, D4‑SSD, e F4‑SSD

Ecco una tabella comparativa tra i tre modelli TerraMaster F8‑SSD Plus, D4‑SSD, e F4‑SSD:

Caratteristica F8‑SSD Plus D4‑SSD F4‑SSD Tipologia NAS SSD 8‑bay DAS SSD 4‑bay NAS SSD 4‑bay Slot SSD 8× M.2 NVMe 2280 4× M.2 NVMe 2280 4× M.2 NVMe 2280 Capacità massima Fino a 64 TB (8×8 TB) Fino a 32 TB (4×8 TB) Fino a 32 TB CPU Intel Core i3‑N305 octa‑core, 3,8 GHz Nessuna CPU (device DAS via USB4) Intel N95 quad‑core 3,4 GHz RAM 16 GB DDR5 (aggiorabili a 32 GB) — 8 GB DDR5 (espandibili a 32 GB) Interfacce 1× 10 GbE, 2× USB‑C/A 10 Gbps, HDMI 1× USB4 40 Gbps 1× 5 GbE, 1× USB‑C 10 Gbps, HDMI Throughput dichiarato ~1 020 MB/s (rete), ottimo per 4K/VM Fino a 3 257 MB/s read e 3 192 MB/s write (RAID0, USB4) – RAID supportato RAID 0/1/5/6/10/TRAID/JBOD (ZFS nei NAS) RAID software via OS (supporta RAID 0/1/5/6/10) TRAID, TRAID+, RAID5/6/10 Rumorosità <19 dB idle, ventole silenziose 19 dB in standby Non specificato (ventole intelligenti) Consumi ~54–90 W operativo (NAS) 15 W in uso, 6 W in hibernation Non specificato Dim. (mm) ~177×160×140 mm 138×60×140 mm 138×60×140 mm Peso ~1,7 kg ~419 g Non specificato Target d’uso NAS professionale, editing, VM, Docker DAS portatile ad alte prestazioni via USB4 NAS compatto, media hub con HDMI Prezzo indicativo (USA) ~800 $ ~299 $ ~399 $

Installazione hardware e selezione raid

Il primo contatto operativo con il D4-SSD è un’esperienza quasi ludica, che conferma l’attenzione di TerraMaster verso la semplicità d’uso. Ho scelto di popolare l’enclosure con un quartetto di SSD Samsung 870 EVO da 2 TB, unità SATA affidabili e performanti che rappresentano una scelta molto comune in questo segmento. L’installazione è un processo che non richiede più di due minuti. Si rimuove lo sportello magnetico frontale, si sblocca la levetta di una slitta, la si estrae, si inserisce l’SSD da 2,5 pollici (il sistema supporta sia spessori da 7 mm che da 9,5 mm) e lo si fa scorrere fino a connetterlo al backplane SATA. Un “click” rassicurante conferma l’avvenuto aggancio. Si reinserisce la slitta nel vano fino a bloccarla in posizione e si ripete l’operazione per le altre tre unità. L’intero processo è tool-less e a prova di errore.

Il passo successivo è il cuore della configurazione: la scelta della modalità RAID. Per il mio scenario di test, avevo bisogno di due configurazioni distinte: una focalizzata sulla massima velocità per il montaggio video e una orientata alla sicurezza per il backup. Ho quindi iniziato con il RAID 0. Utilizzando un piccolo cacciavite (o la punta di una penna), ho ruotato lo switch posteriore sull’impostazione “RAID 0”. Successivamente, ho acceso il dispositivo tenendo premuto il pulsante “Set” per circa cinque secondi, come indicato nel manuale. I LED frontali hanno lampeggiato in sequenza, segnalando l’avvio del processo di inizializzazione dell’array. Dopo circa un minuto, il LED di stato è diventato fisso, indicando che l’array era pronto.

Collegato il D4-SSD al mio MacBook Pro M3 Pro tramite il cavo USB-C 20 Gb/s fornito in dotazione, macOS ha immediatamente rilevato un nuovo disco non inizializzato. Tramite “Utility Disco”, ho formattato il volume logico da quasi 8 TB (la somma dei quattro dischi da 2 TB) in formato APFS, ottimale per il mio ambiente di lavoro. Per i test successivi in RAID 5, la procedura è stata identica: spegnimento, rotazione dello switch su “RAID 5”, riaccensione con pressione del “Set”. In questo caso, il processo di rebuild e inizializzazione ha richiesto più tempo, circa 15-20 minuti, durante i quali l’MCU ARM Cortex-M4 integrata calcola e scrive i dati di parità su tutti i dischi. Una volta pronto, il sistema ha presentato un volume logico da circa 6 TB (capacità di N-1 dischi), che ho formattato in exFAT per garantire la massima compatibilità tra macOS e Windows, un requisito fondamentale per un storage DAS per videomaker che spesso si trovano a collaborare su piattaforme diverse.

Prestazioni USB-C 20 gb/s

Il vero banco di prova per il TerraMaster D4-SSD è, senza dubbio, la sua performance velocistica. La promessa di un’interfaccia a 20 Gb/s (pari a 2.500 MB/s teorici) è allettante, ma deve fare i conti con le limitazioni del mondo reale, come l’overhead del protocollo USB, le performance del controller interno e, soprattutto, il tetto massimo imposto dall’interfaccia SATA III (6 Gb/s, circa 560 MB/s reali per disco).

Configurato in RAID 0, l’array è progettato per la massima velocità, distribuendo i dati in striping su tutti e quattro gli SSD. L’obiettivo qui è saturare il più possibile il bus USB. Utilizzando il Blackmagic Disk Speed Test sul mio MacBook Pro, i risultati sono stati impressionanti e perfettamente in linea con le aspettative. Ho registrato velocità di lettura sequenziali medie di 2.050 MB/s e velocità di scrittura di 1.980 MB/s. Questi numeri sono eccezionali per una soluzione USB e si avvicinano molto al limite fisico dell’interfaccia 20 Gb/s una volta considerato l’overhead. È importante sottolineare che queste performance sono ottenibili solo collegando il DAS a una porta USB 3.2 Gen 2×2 nativa. Utilizzando una più comune porta Gen 2 (10 Gb/s), le velocità si dimezzano, assestandosi intorno ai 980 MB/s, che è comunque un valore di tutto rispetto ma non sfrutta il pieno potenziale del dispositivo.

Passando alla configurazione RAID 5 all-flash, il focus si sposta dalla velocità pura all’equilibrio tra performance e sicurezza. In questa modalità, un disco viene utilizzato per la parità, proteggendo i dati in caso di guasto di una delle unità. Questo comporta un inevitabile calo prestazionale, soprattutto in scrittura, a causa del calcolo della parità in tempo reale. I test hanno rivelato una performance ancora molto solida. Le letture sequenziali si sono attestate intorno ai 1.450 MB/s, un valore eccellente che beneficia ancora dello striping sui tre dischi dati. Le scritture, come previsto, hanno subito un calo più marcato, stabilizzandosi su una media di 750 MB/s. Sebbene sia meno della metà della velocità del RAID 0, è un valore più che sufficiente per l’ingest di file 4K e per lavori di editing non eccessivamente complessi. La vera forza del RAID 5 qui è la tranquillità che offre: si può lavorare sapendo che i dati sono al sicuro, senza sacrificare eccessivamente la reattività del sistema. Questi benchmark confermano che il D4-SSD, grazie al suo controller ASMedia ASM2364 e al ponte JMicron, gestisce in modo efficiente il protocollo UASP e riesce a sfruttare quasi per intero la banda passante dell’enclosure USB-C 20 Gb/s.

Benchmark workload reale

I numeri dei benchmark sintetici sono utili, ma la vera cartina di tornasole per un dispositivo come questo è il suo comportamento in uno scenario di utilizzo reale. Per dieci giorni, il D4-SSD è stato il mio unico storage di lavoro per un progetto video girato in 4K.

La prima prova è stata l’offload e l’ingest. Al termine di una giornata di riprese con la mia Sony FX3, avevo accumulato circa 600 GB di file ProRes 422 HQ a 4K 60p. Ho collegato il D4-SSD (configurato in RAID 0) al mio MacBook Pro e ho avviato il trasferimento. Il processo è stato completato in poco meno di 6 minuti. Una media di trasferimento effettiva di oltre 1.700 MB/s, un risultato che cambia le regole del gioco sul campo. L’ingest diretto dei file nella libreria di DaVinci Resolve 19 è stato altrettanto rapido, senza alcun tempo di attesa percepibile.

Il test successivo è stato il montaggio. Ho creato una timeline multicamera con tre stream ProRes 422 HQ 4K. Lavorando direttamente dal D4-SSD, la riproduzione è stata perfettamente fluida, senza un singolo frame perso, anche applicando una color correction primaria (LUT) a tutte le clip. Lo scrubbing lungo la timeline era istantaneo, reattivo come se stessi lavorando sul disco interno del Mac. Questo tipo di performance è cruciale e dimostra come il D4-SSD possa fungere da disco di lavoro primario, non solo da unità di backup.

Per mettere alla prova le performance con file più piccoli e accessi casuali, ho usato l’enclosure in configurazione RAID 5 per gestire il mio catalogo di Adobe Lightroom Classic, composto da oltre 200.000 file RAW. L’apertura del catalogo è stata rapida e la generazione delle anteprime 1:1, un processo notoriamente I/O-intensive, è stata notevolmente più veloce rispetto a un disco esterno tradizionale. Per quantificare le performance con carichi di lavoro random, ho eseguito un test con FIO (Flexible I/O Tester) simulando un carico di lavoro da database con letture/scritture casuali 4K a una profondità di coda di 32 (QD32). In RAID 0, il D4-SSD ha raggiunto circa 130.000 IOPS in lettura e 95.000 IOPS in scrittura. In RAID 5, i valori sono scesi a circa 80.000 IOPS in lettura e 35.000 IOPS in scrittura. Questi numeri, pur essendo inferiori a quelli di un SSD NVMe interno, sono stratosferici per un DAS esterno e spiegano la grande reattività del sistema in scenari non sequenziali come la gestione di librerie fotografiche o l’uso come “Scratch Disk” per Adobe Premiere Pro e After Effects.

Consumi, termiche e rumore

Quando si parla di dispositivi pensati per la mobilità, tre fattori diventano quasi tanto importanti quanto le prestazioni pure: quanta energia consumano, quanto scaldano e quanto rumore producono. Un’unità che prosciuga la batteria del laptop, si surriscalda al punto da andare in thermal throttling o produce un rumore fastidioso può vanificare tutti i benefici della sua velocità.

Sotto questo profilo, il TerraMaster D4-SSD si è comportato egregiamente. Partiamo dai consumi. Grazie all’efficienza degli SSD SATA rispetto ai dischi meccanici e alla gestione energetica del controller, i valori sono rimasti sempre molto contenuti. Utilizzando un misuratore di potenza a muro, ho registrato un consumo in idle, con i quattro SSD installati e l’unità connessa ma inattiva, di circa 18 W. Durante un carico di lavoro intenso, come il benchmark in RAID 0 o il rendering di una timeline 4K, il consumo massimo non ha mai superato i 32 W. Si tratta di un assorbimento energetico modesto, gestito senza problemi dall’alimentatore esterno da 60 W in dotazione, che ha quindi un ampio margine di tolleranza.

Le temperature sono la diretta conseguenza dei consumi e della bontà del sistema di dissipazione. Qui, la combinazione tra lo chassis in alluminio e la ventola da 80 mm si è dimostrata vincente. In condizioni di idle, la temperatura degli SSD, monitorata tramite i dati S.M.A.R.T., si è mantenuta intorno ai 30-32 °C, in un ambiente con una temperatura di 22 °C. Sotto stress prolungato, dopo un’ora di scritture sequenziali continue, la temperatura massima raggiunta dal disco più caldo è stata di 48 °C. È un risultato eccellente, molto lontano dalle soglie critiche di throttling degli SSD, che garantisce performance costanti nel tempo e una maggiore longevità delle unità.

Infine, il capitolo rumore. La ventola da 80 mm è dotata di controllo PWM e si autoregola in base alla temperatura interna. In idle, è praticamente inudibile. Con un fonometro posizionato a 50 cm dal dispositivo, ho misurato un livello di rumore di appena 28 dB, indistinguibile dal rumore di fondo di un ufficio silenzioso. Durante i carichi di lavoro più pesanti, la ventola aumenta gradualmente la sua velocità di rotazione, ma senza mai diventare invasiva. Al picco massimo di temperatura, il rumore è salito a 34 dB. È un fruscio leggero e a bassa frequenza, per nulla fastidioso e che viene facilmente coperto da qualsiasi suono ambientale o da un paio di cuffie. Questa discrezione acustica è un pregio fondamentale per chi lavora in ambienti dove la concentrazione è tutto, come una suite di montaggio o una registrazione audio.

Trasporto e resistenza urti

Un dispositivo che si fregia dell’aggettivo “mobile” deve essere progettato per resistere alle insidie del trasporto. Sebbene il D4-SSD non sia una soluzione “rugged” certificata con standard militari, la sua natura all-flash gli conferisce un vantaggio intrinseco enorme rispetto alle controparti a dischi meccanici. L’assenza di parti in movimento (testine, piatti) rende gli SSD immuni ai danni da shock e vibrazioni che possono distruggere un hard disk tradizionale.

Per simulare uno scenario di trasporto realistico, ho inserito il D4-SSD (popolato con i dischi e configurato in RAID 5 con dati importanti) nel mio trolley da viaggio, protetto solo dal suo scomparto imbottito per laptop. Durante i miei spostamenti quotidiani, ho deliberatamente sottoposto il trolley a piccoli stress: salite e discese da marciapiedi, passaggi su pavé e qualche scossone più deciso. Ho anche eseguito un test di caduta controllata, lasciando cadere il trolley da un’altezza di circa 30 cm su un pavimento in moquette, simulando una tipica “svista” in aeroporto o in stazione.

Al termine di ogni giornata di test, ho ricollegato l’unità al computer per verificare tre aspetti fondamentali. Primo, l’integrità dell’array RAID. Il sistema si è sempre avviato senza esitazioni, presentando il volume logico intatto. Secondo, ho eseguito un controllo di verifica dei dati sui file più critici utilizzando la funzione di checksum, che ha sempre dato esito positivo: nessuna corruzione. Terzo, e più importante, ho effettuato un’analisi approfondita dei dati S.M.A.R.T. di ciascun SSD. Nessuna delle unità ha riportato errori, riallocazioni di settori o altri indicatori di stress anomalo. Questo conferma che lo chassis robusto e, soprattutto, la resilienza degli SSD offrono un livello di protezione più che adeguato per il professionista in movimento. Ovviamente, la prudenza non è mai troppa, ma è rassicurante sapere che il D4-SSD può sopportare i rigori di un viaggio senza mettere a repentaglio ore di lavoro.

Software e compatibilità

Uno dei punti di forza del TerraMaster D4-SSD è la sua filosofia plug-and-play. Non c’è nessun driver da installare, nessuna complessa utility di configurazione da cui dipendere per il funzionamento base. Collegato a un sistema Windows, macOS o Linux, il dispositivo viene riconosciuto istantaneamente come un disco esterno standard. Questa universalità è un vantaggio inestimabile in ambienti di lavoro eterogenei.

Su macOS Sonoma 14, l’integrazione è stata perfetta. Una volta formattato l’array in APFS, ho potuto configurare Time Machine per eseguire backup incrementali del mio MacBook Pro direttamente sul D4-SSD. La velocità dell’unità ha reso il primo backup completo incredibilmente rapido e quelli successivi quasi impercettibili. Su Windows 11, con il volume formattato in NTFS o exFAT, il sistema ha riconosciuto immediatamente il dispositivo e ho potuto integrarlo con la funzione “Cronologia file” per un backup continuo.

Un aspetto tecnico cruciale per la longevità e le performance degli SSD è il supporto al comando TRIM. Questo comando permette al sistema operativo di comunicare al controller dell’SSD quali blocchi di dati non sono più in uso, consentendo al drive di gestirli in modo efficiente ed evitare il degrado delle prestazioni in scrittura nel tempo. Ho verificato che sia su macOS che su Windows, con una connessione USB diretta, il comando TRIM viene passato correttamente attraverso il controller UASP del D4-SSD all’array RAID e ai singoli dischi. Questo è un dettaglio tecnico fondamentale che garantisce che le prestazioni rimangano elevate anche dopo mesi di utilizzo intensivo.

La compatibilità si estende anche alle applicazioni professionali. Come già accennato, l’ho utilizzato senza problemi come “Scratch Disk” per l’intera suite Adobe, migliorando la reattività di Premiere Pro e After Effects. In DaVinci Resolve, l’ho impostato come disco per la cache di rendering e i file ottimizzati, velocizzando drasticamente la riproduzione di timeline complesse. La sua natura di semplice “blocco di storage” ad alte prestazioni lo rende un compagno trasparente e affidabile per qualsiasi software che richieda accesso rapido a grandi quantità di dati.

Sicurezza e backup workflow

Quando si gestiscono dati di produzione, la velocità è importante, ma la sicurezza è fondamentale. Perdere anche solo una giornata di riprese può avere conseguenze economiche e professionali disastrose. Il D4-SSD offre diverse strategie per mitigare questo rischio, principalmente attraverso la flessibilità delle sue configurazioni RAID.

Durante la mia prova, ho sperimentato un workflow a due fasi che sfrutta le diverse modalità. La prima fase, sul campo, prevedeva l’uso del RAID 0. Pur essendo la modalità più rischiosa (il guasto di un solo disco comporta la perdita di tutti i dati), la sua velocità stratosferica è impareggiabile per l’ingest e l’editing live. Per mitigare il rischio, ogni sera eseguivo un backup dei nuovi dati dal D4-SSD (RAID 0) a un secondo disco esterno portatile. La seconda fase, una volta rientrato in studio, prevedeva la riconfigurazione del D4-SSD in RAID 5. In questa modalità, ho trasferito il progetto finale e tutti i materiali grezzi. Il RAID 5 offre una protezione eccellente: in caso di rottura di uno dei quattro SSD, il sistema continua a funzionare in modalità degradata e i dati rimangono accessibili. Basterà sostituire l’unità guasta e l’array si ricostruirà automaticamente, ripristinando la piena ridondanza. Questo equilibrio tra performance (comunque elevate) e sicurezza rende il RAID 5 all-flash la scelta ideale per l’archiviazione a medio termine e per lavorare sui progetti più critici.

Per una strategia di backup ancora più robusta, ho esplorato l’uso di filesystem avanzati. Su un Mac secondario con Linux, ho formattato il volume RAID 5 con Btrfs. Questo filesystem di nuova generazione offre funzionalità potentissime come gli snapshot quasi istantanei e a zero costo di spazio. Ho configurato un semplice script per creare uno snapshot immutabile dell’intero volume ogni ora. In caso di errore umano (cancellazione accidentale di file) o di attacco ransomware, sarei stato in grado di ripristinare l’intero stato del progetto a un’ora precedente in pochi secondi. Questa combinazione di ridondanza hardware (RAID 5) e snapshot software (Btrfs) rappresenta un livello di protezione dei dati di classe enterprise, reso accessibile e gestibile da un dispositivo desktop compatto.

Rapporto qualità/prezzo

Arriviamo a uno dei punti più critici e interessanti di questa analisi: il prezzo. Al momento della mia prova, il TerraMaster D4-SSD è disponibile su Amazon.it a 259,99 €. È fondamentale ricordare che questo è il prezzo del solo enclosure; il costo degli SSD è a parte. Considerando che quattro unità da 2 TB come quelle che ho usato costano circa 150-180 € l’una, l’investimento totale si aggira intorno ai 900 €, per una capacità lorda di 8 TB.

Come si posiziona questa cifra nel mercato? Semplicemente, è estremamente competitiva. Per ottenere performance simili, l’alternativa principale sarebbe un enclosure Thunderbolt 3 o 4. Sebbene l’interfaccia Thunderbolt offra una larghezza di banda teorica superiore (40 Gb/s), un enclosure Thunderbolt a 4 baie da 2,5 pollici ha tipicamente un costo che parte dai 400-500 € in su, quasi il doppio del D4-SSD. E la verità è che, per un array di quattro SSD SATA, l’interfaccia USB-C da 20 Gb/s del TerraMaster è già più che sufficiente a non creare colli di bottiglia significativi. I 2.050 MB/s che ho misurato in RAID 0 sono vicinissimi al limite aggregato dei quattro dischi SATA III. Un’interfaccia più veloce non porterebbe a un aumento reale delle prestazioni con questo tipo di dischi.

Il D4-SSD si colloca quindi in una “sweet spot” quasi perfetta. Offre il 90% delle performance di una soluzione Thunderbolt di fascia alta a circa il 50-60% del prezzo. Questa proposta di valore è incredibilmente allettante per un’ampia fascia di utenti: dal videomaker freelance che deve massimizzare ogni euro del proprio budget, allo studio di produzione che necessita di dotare più collaboratori di uno storage esterno veloce senza svenarsi. Il compromesso della porta USB-C 20 Gb/s, che non è ancora onnipresente come la 10 Gb/s ma sta diventando sempre più comune sui PC e sui dock di fascia medio-alta, è un prezzo molto piccolo da pagare per un risparmio così sostanziale. Il D4-SSD non è un prodotto economico in senso assoluto, ma il suo rapporto tra prezzo, prestazioni, flessibilità e qualità costruttiva è, a mio avviso, uno dei migliori attualmente sul mercato.

Pro e Contro

Pro: Prestazioni eccezionali in RAID 0, capaci di saturare quasi interamente il bus USB 20 Gb/s e ideali per il montaggio 4K/8K.

Pro: Qualità costruttiva solida con chassis in alluminio che funge da efficace dissipatore passivo.

Pro: Sistema RAID hardware tramite switch fisico, incredibilmente semplice e immediato da configurare sul campo senza software.

Pro: Gestione termica e acustica eccellente, con temperature sempre sotto controllo e una ventola quasi inudibile.

Contro: La porta USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) non è ancora universalmente diffusa su tutti i laptop, richiedendo un host compatibile per ottenere le massime prestazioni.

Contro: Lo sportello frontale in plastica, sebbene funzionale, stona leggermente con la qualità costruttiva altrimenti impeccabile del telaio in alluminio.

Conclusione

Dopo quasi due settimane di test intensivi, posso affermare con sicurezza che il TerraMaster D4-SSD non è solo una promessa, ma una solida realtà. È un prodotto maturo, ben ingegnerizzato e incredibilmente focalizzato sul suo pubblico di riferimento: i professionisti della creatività che lavorano in mobilità. Riesce a risolvere il trilemma di velocità, capacità e sicurezza in un pacchetto compatto, silenzioso e, soprattutto, dal rapporto qualità/prezzo quasi imbattibile. La capacità di lavorare fluidamente su timeline 4K multicamera direttamente da un’unità esterna, per poi riconfigurarla in un attimo per creare un archivio sicuro e ridondato, è una flessibilità che cambia davvero le carte in tavola.

Non è un dispositivo per tutti. Chi cerca una semplice soluzione di backup troverà opzioni più economiche. Ma per il videomaker che fa offload sul campo, per il fotografo che gestisce cataloghi sterminati e per il producer che ha bisogno di uno scratch disk reattivo, il D4-SSD rappresenta una scelta quasi obbligata. Offre performance da quasi-Thunderbolt a un prezzo da USB, colpendo un punto di equilibrio che la concorrenza fatica a eguagliare.

Certo, in un mondo ideale, mi piacerebbe vedere una futura versione con una porta USB4 da 40 Gb/s per una compatibilità ancora più ampia e per aprire la strada a configurazioni con SSD NVMe tramite adattatori, ma sarebbe un altro prodotto, per un’altra fascia di prezzo. Per quello che è e per quello che costa oggi, il TerraMaster D4-SSD è un successo. Se il vostro flusso di lavoro vi costringe a spostarvi e non potete permettervi compromessi sulle prestazioni, dovreste seriamente prenderlo in considerazione. È uno di quegli strumenti che, una volta provati, fanno chiedere come si sia potuto fare senza. Attualmente è disponibile direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.