Arriva Sonoff MINI-RBS: un alleato invisibile per la casa smart

Controllare le tapparelle elettriche con precisione e sicurezza non è mai stato così semplice. Sonoff lancia il nuovo Smart Roller Shutter Switch MINI-RBS, un modulo Wi-Fi progettato per trasformare l’automazione domestica. A differenza dei tradizionali interruttori smart, questo dispositivo nasce appositamente per gestire i motori asincroni bidirezionali in corrente alternata, come quelli impiegati in tapparelle, veneziane e tende. La sua forza risiede nella progettazione.

Sonoff MINI-RBS: un piccolo investimento per un grande salto di qualità

Non si tratta però di un semplice interruttore universale adattato. MINI-RBS gestisce due relè AC in esclusione reciproca, prevenendo l’attivazione simultanea dei comandi su e giù. La sua intelligenza software evita errori e prolunga la durata del motore. Il sistema consente anche di memorizzare posizioni intermedie grazie al calcolo temporale del movimento, offrendo un controllo percentuale preciso dell’apertura. Questo dettaglio lo rende adatto sia a nuove installazioni che ad ambienti preesistenti, grazie alla possibilità di integrare pulsanti fisici per il comando locale.

La versatilità non si ferma alla parte hardware. Il modulo è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e le automazioni IFTTT. È integrabile anche con il protocollo Matter, rendendolo ideale per sistemi smart home già consolidati. L’app eWeLink controlla ogni funzione, rendendo la gestione semplice e accessibile anche a distanza.

Sonoff MINI-RBS, al momento, non è ancora disponibile su Amazon, ma si può acquistare direttamente dal sito ufficiale a un prezzo di listino di 18,90 dollari. Il costo di lancio, invece, scende a 17,90 dollari, con sconti extra per acquisti multipli. Una strategia commerciale interessante, pensata per attrarre chi desidera automatizzare più ambienti con una spesa contenuta. Tra i commenti degli utenti si notano opinioni contrastanti. Alcuni apprezzano l’integrazione cloud affidabile, altri segnalano l’assenza del supporto RF 433MHz presente in modelli concorrenti. Ma, per chi cerca una soluzione compatta, efficiente e immediata, il MINI-RBS si propone come uno strumento moderno e incentrato sulle reali esigenze domestiche.