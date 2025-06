Renault Megane E-Tech 2025: restyling, look nuovo e sorprese

Il restyling della Renault Megane E-Tech è finalmente in fase avanzata. I primi avvistamenti su strada svelano un modello camuffato, pronto però a cambiare presto e a mostrarsi al pubblico. Il frontale appare completamente rivisto, ispirato alle linee più recenti della casa francese. Fari più sottili e affilati sembrano prendere il posto degli attuali, abbinati a una griglia inedita e a un paraurti ridisegnato con forme più nette e pulite. Le modifiche non si fermano all’anteriore, al posteriore, infatti, il look punta su nuovi gruppi ottici, probabilmente con una firma luminosa rivista, e ritocchi al paraurti per esprimere maggiore modernità. Le superfici della Renault sembrano poi scolpite con più precisione, con volumi differenti. Potrebbero arrivare anche nuove tinte carrozzeria e cerchi in lega dal design inedito, per una personalizzazione più ricercata. Le proporzioni restano compatte come sempre, ma il linguaggio stilistico cambia tono ed il look diventa più deciso.

Tech più intelligente a bordo della Renault Megane

Per gli interni, il silenzio delle immagini spia non lascia molte certezze. Si ipotizzano però nella Renault Megane nuovi materiali e rivestimenti migliorati, pensati per aumentare la qualità percepita. Il sistema infotainment dovrebbe inoltre ricevere un aggiornamento, con funzionalità più rapide e integrazione digitale ancora più completa. Il recente arrivo della modalità one pedal e della tecnologia Vehicle-to-Grid ha già mostrato quanto l’azienda cerchi di dare il massimo ed il restyling promette di alzare ancora il livello.

La meccanica è il capitolo più misterioso per adesso. I collegamenti con la nuova Nissan Leaf, costruita sulla stessa piattaforma, alimentano intanto le ipotesi. Potrebbero arrivare batterie più efficienti, con autonomia superiore rispetto agli attuali 470 km. Una novità capace di cambiare la percezione dell’intero modello. Un miglioramento anche nel sistema di ricarica della Renault Megane non è escluso, per ridurre i tempi e aumentare la versatilità. Quando? Il debutto ufficiale è atteso tra fine 2025 e inizio 2026, con arrivo sul mercato previsto durante l’anno successivo. Il conto alla rovescia è già iniziato.