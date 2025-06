Poco F7, il nuovo top di Poco è ufficiale

Il produttore tech Poco ha infine completato la gamma di smartphone Poco F7 con l’ultimo modello, ovvero quello base. Quest’ultimo va così ad aggiungersi ai già annunciati Poco F7 Ultra e Poco F7 Pro. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone estremamente potente e originale. È infatti disponibile una versione con una backcover in parte trasparente dove si intravedono i vari componenti, fra cui il processore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco stupisce e annuncia ufficialmente il nuovo top di gamma Poco F7

Poco F7 è il nuovo smartphone top di gamma del noto produttore tech Poco ed è stato annunciato ufficialmente sul mercato in queste ore. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad uno smartphone estremamente potente ma soprattutto curato. Lo smartphone è infatti disponibile in diverse colorazioni, tra cui Black, White e Cyber Silver. Proprio questa è la più particolare, dato che ha una doppia rifinitura.

Come già detto in apertura, la backcover dispone in alto di una zona trasparente che lascia intravedere i componenti. Spicca tra questi il processore, ovvero uno dei più potenti attualmente presenti sul mercato. Si tratta del soc Snapdragon 8s Gen 4. Lo smartphone dispone inoltre dell’innovativo sistema di raffreddamento 6000mm² 3D Dual-Channel IceLoop System e di WildBoost 4.0 engine, che garantisce delle performance ancora più elevate in ambito gaming.

Sulla parte frontale spicca la presenza di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale da 6.83 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di ben 3200 nits. L’azienda è inoltre riuscita a raggiungere su questo device un rapporto screen-to-body pari al 94.23%. Un altro punto di forza è poi la batteria estremamente capiente. Si tratta di ben 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W e ricarica inversa da 22.5W. Non manca poi la certificazione di impermeabilità IP68.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Poco F7 sarà disponibile ufficialmente sul mercato mobile ad un prezzo di partenza di 449 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.