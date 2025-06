Debutta la nuova Nissan Leaf: inizia la rivoluzione elettrica

Nissan ritenta la sfida nel mondo dell’elettrico. La terza generazione della Leaf ora sarà trasformata in un moderno crossover. Lanciata per la prima volta nel 2010, questa vettura è stata la prima tra le elettriche di massa. Dopo oltre 700.000 unità vendute a livello mondiale, l’ azienda ora guarda avanti. In che modo? Proponendo un modello completamente rinnovato. In quanto progettato su misura per rispondere alle esigenze della mobilità del futuro. I primi ordini partiranno nell’autunno 2025, con le consegne previste in primavera 2026.

Nissan Leaf: tecnologia avanzata e nuove funzionalità energetiche

Le dimensioni aumentano. La nuova Leaf misura 4.35m in lunghezza, 1.81m in larghezza e 1.55m in altezza. Il bagagliaio raggiunge una capacità di 437 litri, mentre il peso oscilla tra 1.789 e 1.937kg in base all’allestimento. Il frontale si distingue per una firma luminosa sottile che unisce i fari a forma di V. Cerchi in lega fino a 19” e 7 colori per la carrozzeria completano un look sportivo ma elegante. Anche gli interni sono all’avanguardia, con due display da 14,3” integrati nel cruscotto e sistema Google nativo per l’ intrattenimento e la navigazione.

La nuova Nissan Leaf sarà disponibile in due varianti. La prima monta un motore da 130kW con batteria da 52kWh per un’autonomia fino a 436km. La Long Range, invece, arriva a 604km con un motore da 160kW e una batteria da 75kWh. Le prestazioni sono brillanti. Parliamo infatti di 0-100 km/h in 7,6secondi e velocità massima di 160km/h. Entrambe poi supportano la ricarica rapida in corrente continua. Nello specifico, 150kW per la LongRange, con un tempo di ricarica 20-80% inferiore ai 30 minuti.

Da notare anche la funzione Vehicle-to-Load, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6kW. Non meno interessante il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Grid. Molto utile per restituire energia alla rete elettrica e contribuire a ridurre i costi di consumo. Anche la sicurezza è al centro del progetto, con una suite completa di assistenti alla guida. Tra questi vi è il sistema ProPILOT Assist con Navi-link. Il quale adatta la velocità in base al traffico e ai limiti, mantenendo sempre la corsia. Per quanto concerne i prezzi, non sono ancora ufficiali.