MIMO 2025: torna il Motor Show con supercar, test drive e spettacoli

Dal 27 al 29 giugno 2025 l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà una delle manifestazioni più attese in Italia: il MIMO – Milano Monza Motor Show. In occasione dell’edizione 2025, l’evento si preannuncia ancora più ricco di marchi, eventi dinamici e contenuti esclusivi per il pubblico. L’intera area dell’autodromo sarà animata da esposizioni statiche, test drive, drifting, sfilate e appuntamenti speciali dedicati ai brand automobilistici e agli appassionati.

Tra i nomi di spicco presenti spiccano Pagani, Dallara, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes, Tesla, Porsche, BMW, Lamborghini e molti altri. Ma non mancheranno anche le nuove realtà dei veicoli elettrici ibridi, come Omoda, Jaecoo, Leapmotor, EMC e Foton, pronte a far conoscere le loro novità al pubblico italiano. Saranno presenti anche media e partner istituzionali come il Politecnico di Milano, le Forze Armate, l’Esercito, i Carabinieri e la Polizia di Stato, contribuendo a creare un evento che va ben oltre il semplice salone dell’auto.

MIMO 2025, si avvicina la nuova edizione dell’evento tanto atteso dagli amanti dei motori

Il programma prevede ogni giorno l’apertura dei box e delle aree paddock dalle ore 9:00 alle 20:00, con decine di attività in pista. I test drive saranno accessibili al pubblico, che potrà provare modelli elettrici e ibridi ad alte prestazioni, come la Tesla Model 3 e Model Y, i nuovi SUV elettrici Mercedes EQB ed EQA, la sportiva smart #5 Brabus e molte altre novità a zero emissioni. La pista F1 sarà invece l’occasione per sfoggiare esibizioni dinamiche come la Indy Autonomous Challenge, le sessioni “Arte in pista” firmate Pagani, e lo spettacolare Drift Show.

Molto atteso anche il ritorno del Supercar Parade, la sfilata d’auto di successo che coinvolgerà le vetture più iconiche. I club ufficiali come Ferrari Club Italia, BMW Z e M Club, Tesla Owners Italia e USA Cars Meeting animeranno le aree dedicate agli appassionati. Porteranno modelli d’epoca, limited edition e tanto altro. MIMO 2025 si conferma un evento accessibile, con ingresso gratuito e un format innovativo che fonde esposizione, spettacolo, innovazione e coinvolgimento diretto dei partecipanti. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei motori, che anche quest’anno trasformerà Monza nel cuore pulsante dell’automotive internazionale.