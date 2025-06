Tesla: più “test drive fai da te” in tutta Italia

La Tesla punta tutto sulla libertà di scelta, estendendo il suo innovativo servizio “Test Drive fai-da-te” in tutta Italia. Da Aosta a Bari, diventano 22 le postazioni dove è possibile salire a bordo di una Model 3 o di una Model Y senza dover raggiungere un Tesla Center. Nessun venditore a bordo, nessuna pressione. Solo l’auto, la strada e il desiderio di capire cosa significhi davvero guidare elettrico. L’accesso è totalmente digitale. Basta prenotare online, caricare i documenti richiesti come la foto della patente e firmare da remoto il contratto di prova. Poco prima dell’appuntamento, un consulente Tesla contatta il cliente per spiegare i dettagli del test e dare supporto per l’accesso al veicolo. Nessun dettaglio lasciato al caso ma c’è solo la voglia di provare l’evoluzione della mobilità senza filtri.

Il servizio si rivolge soprattutto a chi non ha un Tesla Center nelle vicinanze, ma non solo. Anche chi vuole vivere un’esperienza autonoma e personale trova in questa formula una soluzione ideale. Le auto si ritirano e si riconsegnano nello stesso luogo, evitando complicazioni logistiche. Ogni vettura viene sbloccata tramite l’app Tesla, permettendo un’esperienza moderna, fluida, diretta. Non c’è bisogno della presenza fisica, basta un supporto remoto sempre attivo. Durante la prova, infatti, i consulenti possono intervenire per fornire assistenza immediata, chiarire dubbi e accompagnare l’utente passo dopo passo, se richiesto. È il cliente a decidere quanto approfondire, quanto tempo prendersi, quanto fidarsi della propria auto.

Tesla conquista anche le strade più lontane

Il servizio è disponibile 7 giorni su 7. Tutto viene gestito con pochi tocchi sullo smartphone. Il sito ufficiale Tesla contiene ogni istruzione dettagliata, dalla prenotazione alla restituzione. Ogni fase è pensata per essere intuitiva e rapida, senza margini d’errore. Chi ha detto che l’auto del futuro è lontana? Chi ha detto che per provarla servono ore di traffico o appuntamenti obbligati? Basta la voglia di mettersi al volante, scegliere il luogo più vicino e lasciarsi guidare da qualcosa di completamente diverso.