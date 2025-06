Insta360 AcePro 2: sconto del 60% per poco tempo su AliExpress

Prezzi sempre più economici e convenienti per tutti gli utenti che vogliono acquistare una Insta360 AcePro 2, una camera da utilizzare in mobilità, che vuole fare concorrenza direttamente alle quotatissime varianti di DJI e GoPro, mettendo sul piatto alcun specifiche e caratteristiche che le permettano di distinguersi dalla massa. Il prodotto viene proposto ad un prezzo estremamente conveniente su AliExpress, con uno sconto applicato automaticamente ed a disposizione di ogni utente.

Il dispositivo integra un chip di imaging professionale, a cui si aggiunge un chip IA da 5 nm, capaci di supportare un sensore 8K da 1/1.3″, per angoli di visione di 157 gradi, ma soprattutto una ripresa che può raggiungere al massimo gli 8K a 30fps (in video active HDR invece 4K a 60fps). Per rendere le riprese molto più facili ed alla portata di tutti, è presente un display touchscreen direzionale (ribaltabile, così da vederlo anche anteriormente), da 2,5 pollici di diagonale, con luminosità massima di 900 nit e 329 ppi.

La stabilizzazione raggiunge livelli estremi con Flowstate + 360° Horizon Lock, ed allo stesso tempo è un prodotto che si può tranquillamente utilizzare anche sott’acqua, con la presenza di base di una impermeabilità di 12 metri (estendibile con l’ausilio di una cover/custodia dedicata).

AliExpress: ecco lo sconto su Insta360 AcePro 2

Spesa davvero economica per l’acquisto di una camera davvero molto interessante, la Insta360 AcePro 2 può essere vostra oggi, approfittando delle promozioni su AliExpress, con un investimento finale di soli 343,48 euro, contro gli 869,36 euro di listino (sconto del 60%). L’ordine è da completare qui, per avere inoltre la possibilità di ricevere un rimborso fino al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto.

Il prodotto è attualmente in vendita solamente nella colorazione nera, con tanti dettagli rossi caratteristici dei modelli di casa Insta360. Le sue dimensioni sono decisamente compatte, basti pensare che raggiungono 71,9 x 52,2 x 38 millimetri, può stare nel palmo di una mano o nella tasca dei pantaloni.