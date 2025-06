Nintendo Switch 2 è disponibile ora su AliExpress con spedizione immediata

Nintendo Switch 2 è sicuramente la console più richiesta del momento, dopo anni e anni di attesa, finalmente Nintendo ha svelato la seconda generazione di uno dei prodotti che ha fatto indubbiamente la storia del gaming portatile. Come era lecito immaginarsi, le scorte sono state letteralmente bruciate in pochissimo tempo, ma fortunatamente su AliExpress è possibile ancora trovare la soluzione che fa per voi.

Avete capito bene, AliExpress ha con disponibilità immediata la nuovissima Nintendo Switch 2, la spedizione avviene in pochi giorni dalla ricezione dell’ordine, con consegna entro 5/7 giorni lavorativi. L’invio avviene direttamente dall’Unione Europea, precisamente dalla Spagna, con possibilità di effettuare il reso gratuito entro 15 giorni dalla ricezione, presente garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche totale assenza di dazi doganali (appunto essendo spedito dall’UE).

Nintendo Switch 2: che occasione su AliExpress

Uno sconto davvero unico nel suo genere vi attende oggi su AliExpress, dove potete pensare di acquistare la Nintendo Switch 2 con un risparmio più unico che raro: la spesa finale da sostenere di 498,22 euro appare esser in linea con il listino, se non fosse per la presenza in confezione anche del gioco Nintendo Mario Kart World. Completate l’acquisto qui.

All’interno della confezione l’utente può trovare due joycon di nuova generazione, lo stand per la Nintendo Switch 2, l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, il cavo HDMI ad alta velocità, il controller su cui installare i joycon ed anche due comodi laccetti per legarli al polso, oltre ovviamente alla console vera e propria.

La versione che andrete ad acquistare è quella pensata per l’Unione Europea, quindi perfettamente compatibile e senza vincoli particolari. Tutti gli utenti che effettueranno l’acquisto hanno inoltre la possibilità di ricevere anche un cashback del 10%, una cifra che verrà inviata come buono, da utilizzare successivi acquisti sempre su AliExpress, senza vincoli particolari a cui effettivamente sottostare.