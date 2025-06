Eufy rivoluziona la smart home con Smart Display E10

Un nuovo capitolo per la domotica si apre con il debutto di Eufy nel mondo degli smart display. L’azienda, già nota per i suoi sistemi di sicurezza domestica, ha annunciato il lancio del suo Smart Display E10. Un dispositivo pensato per diventare il centro intelligente della casa, grazie a cui ogni membro della famiglia può monitorare e gestire i device Eufy già installati. La novità non è solo nel design compatto e moderno, ma soprattutto nella possibilità di controllare videocitofoni, serrature smart e sistemi di sorveglianza da un unico punto, grazie all’integrazione con la piattaforma Homebase 3.

Smart Display E10: Eufy introduce riepiloghi video e intelligenza artificiale per la sicurezza

La tecnologia alla base dell’E10 è progettata per offrire praticità. Il display touch HD da 8” consente di visualizzare quattro flussi video in contemporanea, rendendo il controllo costante e dettagliato. La connessione Wi-Fi 6 dual band e la porta LAN assicurano una connessione stabile. La batteria integrata da 4.050mAh garantisce fino a 24 ore di autonomia. Il supporto a parete incluso consente un’installazione comoda, ma la natura portatile del dispositivo offre la flessibilità di spostarlo secondo necessità. L’esperienza d’uso complessiva è stata pensata per essere semplice e accessibile, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

L’E10 non si limita però a raccogliere immagini. Tra le sue funzioni più interessanti vi è la possibilità di ricevere due riepiloghi giornalieri personalizzati. Nello specifico, un “Sunrise Summary” al mattino e un “Twilight Recap” la sera. Questi report mostrano i momenti salienti catturati dalle telecamere Eufy durante la giornata, grazie a un sistema di riconoscimento facciale che identifica persone già note. Il dispositivo può notificare in tempo reale la presenza di qualcuno alla porta e informare se si tratta di un volto familiare o meno.

Attualmente, l’Eufy Smart Display E10 non è ancora disponibile in Italia e non sono arrivate conferme ufficiali sulla sua distribuzione. Negli Stati Uniti sarà acquistabile dal 30 giugno a un prezzo di lancio di 199,99 dollari, anche su Amazon.