Garmin Index Sleep: una tecnologia invisibile per controllare il sonno

Garmin, leader nel settore della tecnologia indossabile, lancia un nuovo prodotto. Una tecnologia pensata per rivoluzionare il modo in cui monitoriamo il riposo notturno. Si chiama Index Sleep Monitor, una fascia intelligente da braccio, progettata per essere comoda e impercettibile durante il sonno. Pensata per chi desidera avere una una visione generale della proprio stato di salute. La fascia si distingue per un design leggero, discreto e traspirante, qualità fondamentali per un utilizzo notturno costante.

Garmin Index Sleep Monitor? uno strumento per ascoltare meglio il proprio corpo

Il dispositivo offre un’autonomia fino a sette notti. Il suo compito non è solo quello quello di tracciare le ore dormite, ma di analizzare in dettaglio ogni fase del riposo. Registra infatti le fasi del sonno (leggero, profondo e REM), la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la respirazione e la temperatura della pelle. Tutti i dati vengono poi sincronizzati con l’app Garmin Connect. Sa qui possono poi essere integrati con le metriche degli smartwatch dell’azienda, come il Forerunner 165. In questo modo è possibile creare un quadro preciso dell’equilibrio tra attività fisica e riposo, fondamentale per chi pratica sport o nella vita di tutti i giorni.

Ogni mattina, l’utente riceve un punteggio del sonno su scala da 0 a 100. Questo valore è il risultato dell’analisi combinata di più parametri, tra cui qualità del riposo, durata, frequenza cardiaca e livello di stress. Dopo qualche notte di utilizzo, Index Sleep Monitor inizia a delineare un profilo personale, utile a individuare eventuali anomalie nel recupero fisico. Il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca consente poi di valutare lo stato di equilibrio del sistema nervoso autonomo. Un dato assolutamente utile per prevedere affaticamento o potenziali problemi di salute.

La fascia offre anche funzionalità avanzate dedicate alla salute femminile. Infatti grazie all’analisi della temperatura cutanea, può migliorare la previsione del ciclo mestruale o offrire supporto in gravidanza. Una sveglia intelligente, infine, analizza il momento più favorevole per svegliarsi, attivando una leggera vibrazione nella fase di sonno più leggera. Il dispositivo è già disponibile in Italia al prezzo di 169,99€.