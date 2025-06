Esselunga: in REGALO tecnologia smart a prezzi super incredibili

Esselunga dimostra che si può avere tutto: efficienza, design moderno e soluzioni pratiche, senza dover rinunciare al portafogli. Voi che amate il comfort ma non sopportate gli elettrodomestici anonim, preparatevi a cambiare prospettiva. Certo, tra riunioni su Zoom, gatti che camminano sulla tastiera e figli che trasformano il soggiorno in un parco giochi, serve una tecnologia che vi semplifichi la vita. Esselunga l’ha capito e ha selezionato dispositivi intelligenti che si adattano perfettamente a ritmi intensi e gusti raffinati. Lo store vi regala tutto questo con il vantaggio di prezzi sorprendenti.

Elettrodomestici da urlo a prezzi roventi: Esselunga è da wow

Il frigorifero Samsung RB38C600DSA stupisce per spazio intelligente e tecnologia di raffreddamento avanzata, ed è vostro da 599 euro solo da Esselunga. Se preferite un design compatto ma sempre elegante, il Sharp SJ-FBA09DMXWE è un’opzione imperdibilissima da Esselunga a 449 euro, perfetta per ambienti con poco spazio. Per veri appassionati del vino, la cantinetta Hisense RW12D4NWG0 mantiene le bottiglie alla temperatura perfetta ed è proposta a soli 279 euro, con un look sofisticato.

Passando al bucato, la Samsung Crystal Clean offre cicli ottimizzati e un look moderno, ora in promo da Esselunga a 449 euro, invece di 539. Chi ha spazi ridotti apprezzerà la Candy CST 282D2/1-11, lavatrice a carica dall’alto a 399 euro. La Hoover HW 28AMB/1-S è silenziosa e robusta, disponibile a 329 euro, mentre la Sharp ES-NFA014BW1NA, con linea minimal, vi conquista a soli 339 euro. Da Esselunga, tutto è pensato per rendere la vostra casa più comoda, bella ed efficiente con un occhio al risparmio. Esselunga è speciale come non mai, non fatevi scappare proprio ora queste promo!