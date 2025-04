Google Wallet, arriva una grande novità: carte aggiunte con NFC

Chi utilizza il portafoglio digitale sul proprio smartphone ormai ha la vita semplificata e questo lo sanno anche gli utenti Android. Con Google Wallet infatti è possibile beneficiare di svariate risorse ma ora sarà tutto più semplice visto che è ben presto per aggiungere le carte di credito ci sarà un metodo ancora più immediato.

Come funzionerà l’aggiunta contactless delle carte

Chi vuole aggiungere una nuova carta al suo Google Wallet, attualmente può scegliere se effettuare una scansione con la fotocamera o inserire di proprio pugno i dati. Ora però, con un nuovo aggiornamento in arrivo, sarà necessario solo ed esclusivamente avvicinare la carta fisica al retro del dispositivo per un accoppiamento tramite NFC. La funzione in questione si chiama “tap do add”. Solo ed unicamente il CVV andrà inserito manualmente, il tutto per motivi legati alla sicurezza.

Dopo questa fase, gli utenti potrebbero dover seguire alcuni passaggi di verifica aggiuntivi, che varieranno a seconda dell’emittente della carta.

Quando arriverà la funzione

Il nuovo metodo è stato scoperto da Android Authority analizzando l’ultima beta di Google Play Services (versione 25.16.33). All’interno del codice sono emersi riferimenti chiari a questa novità, come la stringa “Tap to add a card”, che lascia pochi dubbi sull’intenzione di Google.

Nonostante l’entusiasmo, non è ancora stata comunicata una data precisa per il rilascio ufficiale. Tuttavia, la presenza del codice nella beta suggerisce che la funzionalità potrebbe arrivare presto su larga scala.

Quali carte saranno compatibili

Su questo punto ci sono ancora molte incognite. Altre app portafoglio che consentono l’inserimento NFC, come ad esempio quelle di alcune banche, mostrano forti limitazioni in termini di compatibilità. Per il momento, nel codice analizzato non sono emersi dettagli su quali carte saranno supportate da Google Wallet.

Resta quindi da capire se ci sarà una selezione ristretta oppure se Google riuscirà ad ampliare fin da subito la compatibilità, offrendo un’esperienza senza troppi intoppi agli utenti.