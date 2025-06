WhatsApp Web si rinnova: il design cambia ma le funzioni restano

Meta ha ufficialmente avviato una distribuzione mondiale del restyling di WhatsApp Web, la versione desktop dell’applicazione di messaggistica. Tale cambiamento non passa inosservato. Il design infatti è stato rinnovato, con una nuova palette di colori e animazioni più dinamiche. Tra le novità principali vi è un uso più marcato del colore, pensato per migliorare la leggibilità. Lo sfondo, ad esempio, è ora caratterizzato da un blu più profondo, che rende il contrasto con il testo più netto.

Più colori e dettagli: l’esperienza utente diventa personalizzabile su WhatsApp

Ma non si tratta solo di un cambiamento estetico. Il nuovo look ha l’obiettivo di rendere l’interfaccia più pulita e intuitiva. Ad ogni modo, nonostante l’aggiornamento visivo, le funzionalità di WhatsApp Web non sono state cambiate. Chat, gruppi e contenuti multimediali continuano a funzionare come sempre. La riorganizzazione grafica punta quindi a migliorare l’esperienza utente, senza confondere chi è abituato alla struttura tradizionale.

Il messaggio apparso agli utenti chiarisce le intenzioni dell’azienda di migliorare l’aspetto senza intaccare l’usabilità. Meta parla di “nuove immagini, illustrazioni e colori pensati per rendere WhatsApp più accessibile, semplice e moderno. Una trasformazione che, secondo quanto dichiarato, coinvolgerà pian piano tutti, anche l’Italia.

Il restyling di WhatsApp Web non si limita a un nuovo sfondo. Meta ha introdotto anche nuove opzioni di personalizzazione. Adesso sono disponibili ben 38 combinazioni di colori per i temi delle chat. Sarà possibile applicare queste combinazioni sia alle singole conversazioni che all’intera interfaccia, direttamente dalle impostazioni.Anche gli sfondi e i doodle decorativi si adattano automaticamente al tema scelto. Ciò garantisce uniformità visiva e una migliore leggibilità. In più, sono state aggiornate le animazioni relative all’invio dei contenuti multimediali e migliorati i contrasti nei pulsanti. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di creare un avatar personalizzato, rendendo l’account ancora più personalizzabile.

L’obiettivo di WhatsApp? Essere al passo con le esigenze estetiche e funzionali degli utenti, migliorando l’esperienza d’uso senza alterare la semplicità di utilizzo che da sempre contraddistingue la piattaforma.