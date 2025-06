ID.2 R: Volkswagen lavora a una sportiva elettrica da oltre 400 cavalli

L’auto elettrica del futuro potrebbe arrivare in formato compatto e sportivo. Volkswagen sembra intenzionata a guidare questa trasformazione con un progetto ambizioso, la ID.2 R. Prevista come un’evoluzione della compatta elettrica ID.2, questa versione promette di portare la sportività elettrica su un nuovo livello. L’idea di fondo non è semplicemente quella di aumentare la potenza, ma di proporre una visione completamente diversa del concetto di hot hatch. La cosa più interessante riguarda la possibilità di dotare l’auto di motori elettrici direttamente integrati nei mozzi delle ruote posteriori. Una novità assoluta per Volkswagen.

Volkswagen ID.2 R: una filosofia che guarda alla leggerezza e all’agilità

Il sistema, attualmente in fase di valutazione, manterrebbe il motore anteriore della versione GTI della ID.2, aggiungendo due unità posteriori, ognuna dedicata a una ruota. In questo modo, la potenza complessiva supererebbe i 400CV, posizionando la ID.2 R sopra ogni altro modello della gamma elettrica del marchio. Un partner tecnico situato nei Balcani, specializzato in propulsori integrati nelle ruote, affiancherebbe Volkswagen nello sviluppo di questo sistema. Ma anche qualora la casa decidesse di optare per una configurazione meno innovativa, basterebbero modifiche contenute per adottare un secondo motore posteriore, mantenendo comunque la trazione integrale.

Volkswagen non intende però affidarsi solo ai numeri per conquistare gli appassionati. L’approccio alla ID.2 R è orientato alla precisione dinamica e alla leggerezza. I motori nelle ruote, oltre a garantire una migliore distribuzione dei pesi, consentono di eliminare ingombri e componenti meccaniche tradizionali. Ciò significa più spazio per gli interni, un bagagliaio più capiente e un’auto più reattiva su strada.

Il design avrà un ruolo importante nella caratterizzazione di questa versione R. Un body kit esclusivo, linee più taglienti e dettagli aggressivi dovrebbero differenziarla nettamente dalla sorella GTI. Insomma, alcuni vedono nella ID.2 R l’erede moderna della Polo R WRC. La sfida è aperta e potrebbe cambiare per sempre il settore delle city car sportive.