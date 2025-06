WhatsApp: la truffa più letale di sempre regala soldi a chi ci casca

A quanto pare, purtroppo da un po’ di tempo utilizzare WhatsApp non è sicuro come prima, la nota piattaforma di messaggistica di per sé non offre rischi a chi lo utilizza, questi ultimi sono legati più che altro alla presenza di utenti poco raccomandabili che sfruttano l’applicazione per messaggiare in tempo reale a fini fraudolenti, ovviamente parliamo dei truffatori e delle truffe online che da un po’ di mesi a questa parte colpiscono anche all’interno della piattaforma tinta di verde.

Quella di cui vi parliamo oggi è una Truffa che in realtà abbiamo già visto in passato su altre piattaforme e che colpisce periodicamente tutti gli utenti connessi a WhatsApp, stiamo parlando della banda YouTube che prima regala un po’ di soldi per poi rubarne molti di più con un semplice inganno, questa truffa è arrivata anche in Italia e sta mietendo vittime su vittime, scopriamo insieme come funziona in modo da poterci difendere efficacemente e rapidamente.

Truffa molto ingannevole

La truffa di cui vi parliamo oggi si presenta alla vittima come un semplice messaggio che arriva dai truffatori i quali si spacciano per un operatore di YouTube, il quale offre guadagni rapidi e veloci, nello specifico vi verrà proposto di svolgere qualche piccolo compito come mettere like ad alcuni video oppure commentarli per ricevere in cambio piccoli bonifici di qualche euro, questi ultimi arriveranno veramente e probabilmente saranno costituiti dai soldi rubati alle altre vittime, i bonifici vengono ovviamente effettuati per guadagnare la fiducia del malcapitato, quest’ultimo dopo aver effettuato alcuni dei compiti richiesti riceverà la proposta di moltiplicare i propri soldi facendo un bonifico di qualche centinaio di euro ai truffatori, questi ultimi ovviamente una volta ricevuto il denaro spariranno insieme ad esso.

Il consiglio che vi diamo ovviamente è quello di non rispondere e bloccare tutto immediatamente, ricordate che chi vi promette soldi spesso vuole ingannarvi.