Offerta Amazon: il monitor Asus costa solo 89 euro

Risparmiate tantissimo sull’acquisto del monitor Asus, che oggi può essere vostro con un risparmio decisamente superiore alle aspettative, tanto da arrivare a costare solamente 89 euro per il suo acquisto su Amazon. La promozione viene applicata direttamente sul modello VY249HGR, variante da 24 pollici di diagonale, un IPS LCD che riesce a raggiungere una risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel), ed allo stesso tempo estendere il refresh rate fino a 120Hz.

Il prodotto nasce per essere utilizzato come monitor da gaming, questo dettaglio lo ritroviamo ad esempio anche nel supporto all’adaptive sync, il che permette di regolare refresh rate e FPS in base a ciò che viene effettivamente riprodotto sullo schermo. Allo stesso modo, la presenza di un tempo di risposta estremamente ridotto, pari a 1ms, facilita la riduzione della latenza, e quindi una maggiore reattività del pannello stesso.

Offerta Amazon con un prezzo mai visto

Il costo di questo monitor Asus è davvero in caduta libera, dovete sapere che il suo listino iniziale era di 129 euro, mentre oggi può essere vostro con una spesa finale di 89 euro, approfittando della riduzione effettiva del 31%, applicata in modo completamente automatico in questa pagina.

All’interno della confezione potete trovare, oltre al monitor stesso, anche il cavo d’alimentazione, la garanzia ed il manuale di istruzioni. Le sue dimensioni, data comunque una diagonale non troppo elevata, sono abbastanza contenute, con un peso di 3,4kg; è a tutti gli effetti un prodotto che può facilmente essere posizionato ovunque vogliate, e che si può spostare senza troppa difficoltà.

La spedizione viene gestita da Amazon, è prevista la consegna in tempi veramente molto ridotti, con garanzia della durata di 2 anni.