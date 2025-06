Firefox ora consente di fissare le schede con un nuovo sistema: ecco come

Mozilla Firefox continua a migliorare la gestione delle schede con piccoli accorgimenti che puntano a rendere l’esperienza utente sempre più fluida. Dopo l’introduzione delle schede verticali avvenuta con l’aggiornamento 136 lo scorso marzo, l’ultima novità arriva nel canale Firefox Nightly: un sistema rapido per fissare o sbloccare le tab tramite drag and drop.

Con questa nuova funzione, basta trascinare una scheda normale sopra una scheda già fissata per bloccarla anch’essa. Il gesto è lo stesso per entrambe le visualizzazioni disponibili: sia quella orizzontale, tradizionale, sia quella verticale, attivabile dalle opzioni avanzate. Per rimuovere il pin, è sufficiente trascinare la scheda fissata fuori dalla zona delle tab.

Un’interazione più semplice, senza passare dai menu

Fino ad ora, l’unico modo per fissare una scheda prevedeva il clic con il tasto destro e la selezione dell’opzione “Fissa scheda”, una procedura comoda ma meno immediata rispetto al nuovo approccio. Con il trascinamento diretto, l’operazione diventa più naturale, specialmente per chi è abituato a gestire un gran numero di tab aperte in simultanea.

L’unico vincolo è che ci sia almeno una scheda già fissata; in caso contrario, il trascinamento avrà come unico effetto quello di spostare la tab nella barra, senza attivare la funzione di blocco.

Disponibile in Firefox Nightly, ma con le dovute cautele

La nuova modalità di fissaggio è al momento inclusa solo nella versione Nightly, riservata agli utenti che desiderano provare in anteprima le funzioni in fase di test. Si tratta di un ambiente di sviluppo potenzialmente instabile, soggetto a bug e rallentamenti, e per questo sconsigliato per l’uso quotidiano.

Alcuni utenti auspicano ulteriori miglioramenti, come l’aggiunta di una scorciatoia da tastiera dedicata per il pin/unpin delle schede. In ogni caso, il nuovo sistema rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente e personalizzabile della navigazione su Firefox. Ora tutti potranno goderselo.