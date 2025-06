Mini PC Acemagician S3A in regalo: Amazon offre uno sconto di 500 euro

Il Mini PC Acemagician S3A è un dispositivo progettato appositamente per tutti gli utenti appassionati di gaming, ma non solo. Non a caso, infatti, è stato progettato nei minimi dettagli al fine di offrire il massimo dell‘esperienza d’uso in ogni circostanza.

A contraddistinguere questa nuova generazione di mini PC da gioco S3A è la presenza di una ventola centrifuga silenziosa ad alta velocità, che riduce il rumore aumentando al contempo l’area di raffreddamento. Al tempo stesso, l’inedita struttura interna interamente in rame aumenta la conducibilità termica del modulo di raffreddamento.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Mini PC Acemagician S3A a prezzo folle su Amazon

Tra le tantissime promozioni oggi disponibili sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon c’è questo mini PC da gaming. Non a caso, Amazon offre uno sconto folle del 38% sul prezzo di listino, ma non solo. Per andare incontro alle esigenze degli utenti Amazon sconta ulteriormente questo dispositivo regalando un coupon sconto del valore di ben 120 euro.

Tra i tantissimi punti di forza di questo mini PC c’è il processore AMD Ryzen 9 6900HX, basato su architettura Zen 3 a 7 nm e frequenza massima di accelerazione di 4,9 GHz. Tutto ciò consente al mini pc S3A di offrire sempre prestazioni eccellenti, fornendo alte prestazioni e un’eccellente capacità di multi-tasking.

Questo dispositivo, dunque, non si mostra perfetto solamente durante le sessioni di gaming, ma diventa ideale anche per coloro che sono in cerca di un dispositivo eccellente per l’ufficio o per un uso di intrattenimento audio e video. Adeguata anche la memoria. Presenti 32 GB di RAM e 1 TB di memoria SSD. La memoria è molto veloce sia in termini di velocità di lettura che di scrittura.

Perché attendere ancora? Con lo sconto del 30% e il coupon sconto del valore di 120 euro il prezzo da pagare oggi è davvero minimo. Approfittatene subito per avere uno sconto di ben 500 euro.