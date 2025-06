WindTre vs ho. Mobile: ci sono GIGA ILLIMITATI e tante soluzioni, si parte da 9,99€

L’offerta di ho. Mobile si rivolge a chi cerca tanti giga, copertura 5G e semplicità d’uso. Il piano include 200 giga al mese, minuti e SMS illimitati, al prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre. Tra i vantaggi, la possibilità di attivare il servizio con eSIM al costo di 1,99€, velocizzando l’attivazione rispetto alla SIM fisica.

Il costo di attivazione parte da 2,99€, variabile in base all’operatore di provenienza. Inoltre, l’offerta può essere attivata anche con SPID, ed è disponibile l’assistenza via WhatsApp, una novità utile per una comunicazione rapida e diretta con il supporto clienti. La soluzione sembra essere davvero eccezionale e la qualità di rete non è certamente inferiore rispetto a quella proposta da un gestore leader come WindTre. Ecco le informazioni sulla proposta migliore che quest’ultimo mette a disposizione.

WindTre: giga illimitati in 5G, ma con limite di velocità

Dall’altra parte, WindTre propone un’offerta rivolta a chi non vuole preoccuparsi della soglia dati: Giga illimitati in 5G, con minuti illimitati e 50 SMS, a 10,99€ al mese. La navigazione è però limitata a 10 Mbps, velocità sufficiente per l’uso quotidiano, ma non comparabile con la piena potenza del 5G.

L’attivazione è disponibile solo per chi effettua la portabilità da alcuni operatori specifici. L’offerta resta competitiva per chi vuole un piano “senza pensieri”, ma va considerata la limitazione sulla velocità, che può fare la differenza per determinati utilizzi.

Stessa fascia di prezzo, ma approccio molto diverso

A confronto, le due offerte si collocano nella stessa fascia economica, ma con strategie opposte. ho. Mobile offre una soglia molto alta di dati a piena velocità 5G, mentre WindTre propone traffico illimitato, ma con limite tecnico alla velocità.

Chi ha bisogno di prestazioni elevate e controlla il consumo può trovare in ho. Mobile una scelta concreta. Chi preferisce navigare senza soglie, accettando qualche compromesso sulla velocità, può orientarsi verso WindTre.