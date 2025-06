Kia rivoluziona l’esperienza digitale dei clienti con una nuova app

Kia ha presentato la sua nuova app ufficiale, progettata per unire in un solo strumento tutte le funzioni digitali dedicate ai clienti europei. L’obiettivo? Offrire un punto d’accesso unico, comodo e intuitivo da consultare per ogni esigenza.

L’applicazione non si limita a unire i servizi precedenti, ma li arricchisce con nuove funzionalità e una grafica completamente ridisegnata. Kia Connect, MyKia, Kia-Charge, il manuale digitale del veicolo e il libretto della garanzia vengono integrati in un’unica piattaforma. Il risultato è un’esperienza d’uso più lineare, priva di interruzioni e capace di accompagnare il conducente in ogni sua richiesta

Premiata l’interfaccia user-friendly di Kia

Attraverso la nuova app, l’utente può controllare l’auto da remoto. Quindi può accendere il motore, regolare la temperatura interna, aprire o chiudere le portiere, gestire i finestrini e controllare lo stato della batteria. In più le opzioni di navigazione permettono di pianificare un itinerario con fermate personalizzate, suggerimenti su dove ricaricare, per i modelli elettrici, e invio del percorso direttamente al sistema di bordo.

Una delle novità più apprezzate è la nuova interfaccia utente, tanto che l’app Kia ha ricevuto l’iF Design Award 2025. L’esperienza grafica, progettata per essere intuitiva anche per chi non è esperto di tecnologia, valorizza funzionalità e semplicità. È stato fatto infatti un lavoro di sintesi, che ha dato vita a un prodotto capace di fondere design e praticità in un solo ambiente digitale.

L’app consente anche di prenotare tagliandi e assistenza, consultare lo storico delle manutenzioni ed esplorare il manuale d’uso digitale del proprio veicolo. Il servizio Kia Charge integrato dà poi accesso a una rete europea di oltre 900.000 colonnine, con gestione delle tariffe, dei contratti e delle sessioni di ricarica, tutto da smartphone. Le persone possono accedere al nuovo sistema usando le credenziali già esistenti. Le app precedenti verranno dismesse nei prossimi mesi. Il consiglio, quindi, è di scaricare subito la nuova app Kia da AppStore o Google Play, per iniziare fin da ora a gestire la propria auto in modo più efficiente e connesso.